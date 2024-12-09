女警下海兼差「拍A片還債」！白天上班晚上壞壞　被抓包慘丟工作

▲洛夫蘭德因為下海拍色情片還債而被警局調查，最終自請離職。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

美國科羅拉多州阿拉帕霍縣警局一名任職21年的資深女警官為了償還債務，下海拍攝成人影片，然而被當局抓包後，因違反內部規定，只能引咎辭職。她坦言自己是因為遭遇天災導致欠下大筆債務，儘管她熱愛警察工作，但如今只能尋求其他賺錢方法。她也直言，未來也不排除繼續投身色情產業。

根據《紐約郵報》報導，44歲的女副警長洛夫蘭德（Shannon Lofland）投入警界已21年，然而她卻因為沒有提前申請兼職許可，就下海拍攝色情影片，斷送工作生涯。

洛夫蘭德向表示，自己是因為不堪龐大的債務壓力，才會走上拍攝成人影片的路，而這段「副業生活」只持續約1個月，就被警局抓包，而她至今仍不知道對方是從何處取得她的色情影片。

2023年6月的一場暴風雨，造成洛夫蘭德的房屋嚴重受損，導致她損失50萬美元（約新台幣1620萬元），然而保險卻無法理賠，再加上高漲的利率，使她的房貸增加3倍，因此面臨房屋被法拍的風險。

除此之外，水電、天燃氣以及食品等生活成本飆漲，更讓她的情況雪上加霜。她已用盡積蓄，向家人借錢，並極力節省開支，卻還是欠下大筆債務，因此被追債。絕望不已的她，在丈夫的支持下，決定下海拍攝成人影片賺取外快。

她強調，拍攝成人影片是為了維持家庭生計，並支付子女的養育費用，這也是她當時能找到的唯一「合法獲利」的途徑。然而根據規定，警員如果要從事副業，必須提前申請並獲得許可，因此警局發現洛夫蘭德下海拍片後，隨即展開內部調查。

警局雖然沒有說明是從何處發現洛夫蘭德的影片，但洛夫蘭德隨即承認自己違反內部規定，為了避免浪費警局資源進行調查，她選擇自願辭職。但她也直言，其實許多警員為了賺取額外收入早已開始兼職。

洛夫蘭德強調，成人影片產業的運作非常專業，她在拍攝過程中從未遭受任何壓力或脅迫，且拍攝的收入足以支付她的貸款。如今離開工作21年崗位的洛夫蘭德對於未來仍然感到茫然，而她也不排除會繼續投身拍攝成人影片。