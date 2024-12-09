　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平拋兩岸主權「同而不分」　朱立倫肯定：在現有基礎上交流

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平昨日發表兩岸新論述，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會。國民黨主席朱立倫今（9日）對此表示，國民黨的兩岸論述是根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例、黨章和黨綱規範進行，王金平的新兩岸論述，也是希望兩岸和平及在現有基礎上進行兩岸交流，自己給予支持和肯定。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

王金平昨日在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議。王金平說，他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的作法。

王金平強調，和平是世人追求的普世價值，他和大家一樣願意為永續和平奉獻心力。期盼有志之士共同努力攜手前行，邁向兩岸和平世界大同的新紀元。

朱立倫今日參加國民黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動受訪表示，國民黨的兩岸政策，所有的交流，都是根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及最重要的，黨章、黨綱的規範來進行，對於兩岸當然歡迎所有對兩岸和平、有貢獻、願意付出的好朋友，尤其王金平這次提出來，都是希望兩岸能夠和平，能夠在現有基礎上，讓兩岸進行交流、對話，這都是表示大家的支持跟肯定。

由於國民黨明年改選黨主席，王金平此時拋出新兩岸論述，外界解讀，頗有劍指參選黨主席的意味，朱立倫則斥，國民黨現階段相當團結，大家一致對外，即便民進黨對國民黨不斷攻擊，國民黨仍會團結一致，不受到任何謠言、見縫插針的影響。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！
快訊／諷「新聞報那麼久還被騙」　警遭記大過、送檢方續查
周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！
胡瓜、Sandra節目收攤　僅播10個月
快訊／新莊夫把妻推下14樓　她當場死亡
山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台
獨／母女雙亡　生前遭警諷「新聞報那麼久還被騙」...分局將懲
快訊／高鐵淋水媽再發文！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨怕民進黨戒嚴！　朱立倫力挺許宇甄提案修《戒嚴法》

王金平拋兩岸主權「同而不分」　朱立倫肯定：在現有基礎上交流

鍾沛君、柳采葳「穿運動內衣」挺陳玉珍　要民進黨處分吳沛憶

快訊／中共解放軍上午開始集結！設7處空域保留區　我軍高度戒備

「台灣還有一顆蛋的空間」　蔡其昌喊改革：贊成第二顆大巨蛋在台中

酸賴清德無視下屬胡搞瞎搞　張啓楷：盲目挺戒嚴的民進黨仍不道歉

林思銘揭選罷法闖關日「不會再突襲」　她看藍營：恐怕內部意見分歧

「脫衣求碰瓷」風波燒　陳玉珍告吳沛憶求償150萬

陳玉珍提告求償150萬　吳沛憶喊「把工作做好」：立院不是動物園

王鴻薇控她威脅韓國瑜人身安全　吳思瑤：看到鬼了？

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

國民黨怕民進黨戒嚴！　朱立倫力挺許宇甄提案修《戒嚴法》

王金平拋兩岸主權「同而不分」　朱立倫肯定：在現有基礎上交流

鍾沛君、柳采葳「穿運動內衣」挺陳玉珍　要民進黨處分吳沛憶

快訊／中共解放軍上午開始集結！設7處空域保留區　我軍高度戒備

「台灣還有一顆蛋的空間」　蔡其昌喊改革：贊成第二顆大巨蛋在台中

酸賴清德無視下屬胡搞瞎搞　張啓楷：盲目挺戒嚴的民進黨仍不道歉

林思銘揭選罷法闖關日「不會再突襲」　她看藍營：恐怕內部意見分歧

「脫衣求碰瓷」風波燒　陳玉珍告吳沛憶求償150萬

陳玉珍提告求償150萬　吳沛憶喊「把工作做好」：立院不是動物園

王鴻薇控她威脅韓國瑜人身安全　吳思瑤：看到鬼了？

陳大天認「因周董改變人生軌跡」！曝他親切暖舉：謝謝這時代有周杰倫

住ClubMed馬爾地夫度假村水上屋！開門就是海景、11歲以下免費

103.9萬起！台灣「Hyundai Tucson」漲價　百萬內交棒全新跨界休旅

12月發錢了！勞保局18筆款項接力入帳　這筆錢近4萬「1狀況」領嘸

尹錫悅完蛋？國會明表決「叛亂特檢調查案」　總統無權否決

傳逾10萬人遭囚！敘利亞「地下牢房」被攻破　煉獄折磨內幕曝光

快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

國民黨怕民進黨戒嚴！　朱立倫力挺許宇甄提案修《戒嚴法》

韓國務總理也慘了！最大在野黨擬發動「國會彈劾」：他曾參與叛亂

雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　苦主曝：小孩嚇到大哭

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

快訊／中共解放軍上午開始集結！設7處空域保留區　我軍高度戒備

「台灣還有一顆蛋的空間」　蔡其昌喊改革：贊成第二顆大巨蛋在台中

史哲爆霸凌　吃軟薯條動怒、雨天逼幕僚走路

「脫衣求碰瓷」風波燒　陳玉珍告吳沛憶求償150萬

王提兩岸主權同而不分　國民黨中央說話了

鍾沛君、柳采葳為陳玉珍脫了　要綠處分吳沛憶

遭控撐腰租霸還請警介入　議員發聲明駁斥：多少警到場不是他可左右

藍委擬修戒嚴法　嗆避免民進黨鑽漏洞

退將指憲兵擴編是為了搞戒嚴　憲指部曝真相痛批：名嘴汙衊官兵

王金平突拋「兩岸新論述」　黃暐瀚分析：要選黨主席？

陳玉珍提告求償150萬　吳沛憶喊「把工作做好」：立院不是動物園

王金平拋兩岸主權同而不分　馬辦高度肯定

陳啓昱、許銘春接連出事　陳菊：相信台灣司法勿枉勿縱

更多熱門

相關新聞

鍾沛君、柳采葳為陳玉珍脫了　要綠處分吳沛憶

鍾沛君、柳采葳為陳玉珍脫了　要綠處分吳沛憶

立法院上周五為《罷免法》爆發激烈衝突，民進黨立委吳沛憶指國民黨立委陳玉珍在攻防衝突時外套裡「只穿內衣」，脫衣意圖製造「碰瓷」。陳玉珍氣得向吳沛憶提告。國民黨中央也召開記者會聲援陳玉珍，呼籲民進黨應該給予吳沛憶應有處分，民進黨中央性平部更應該要勇敢表態，還給女性穿衣自由，台北市議員鍾沛君、柳采葳更身穿運動內衣以行動力挺陳。

林思銘揭選罷法闖關日「不會再突襲」　她看藍營：恐怕內部意見分歧

林思銘揭選罷法闖關日「不會再突襲」　她看藍營：恐怕內部意見分歧

「脫衣求碰瓷」風波燒　陳玉珍告吳沛憶求償150萬

「脫衣求碰瓷」風波燒　陳玉珍告吳沛憶求償150萬

陳玉珍提告求償150萬　吳沛憶喊「把工作做好」：立院不是動物園

陳玉珍提告求償150萬　吳沛憶喊「把工作做好」：立院不是動物園

王鴻薇控她威脅韓國瑜人身安全　吳思瑤：看到鬼了？

王鴻薇控她威脅韓國瑜人身安全　吳思瑤：看到鬼了？

關鍵字：

國民黨朱立倫王金平兩岸馬英九中共

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

超越大谷！大都會250億簽下索托

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面