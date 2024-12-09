王金平拋兩岸主權「同而不分」　朱立倫肯定：在現有基礎上交流

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平昨日發表兩岸新論述，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會。國民黨主席朱立倫今（9日）對此表示，國民黨的兩岸論述是根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例、黨章和黨綱規範進行，王金平的新兩岸論述，也是希望兩岸和平及在現有基礎上進行兩岸交流，自己給予支持和肯定。

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

王金平昨日在台北國際會議中心舉行「中道和平聯盟」和平宣言倡議大會盟，發表新的兩岸論述及和平宣言倡議。王金平說，他主張兩岸治權不相隸屬，主權同而不分，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華人民福祉的機會，接受現實的狀態，但不否定歷史的情感，分治而不分立，是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機，最務實的作法。

王金平強調，和平是世人追求的普世價值，他和大家一樣願意為永續和平奉獻心力。期盼有志之士共同努力攜手前行，邁向兩岸和平世界大同的新紀元。

朱立倫今日參加國民黨130週年黨慶新竹縣黨部慶祝活動受訪表示，國民黨的兩岸政策，所有的交流，都是根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及最重要的，黨章、黨綱的規範來進行，對於兩岸當然歡迎所有對兩岸和平、有貢獻、願意付出的好朋友，尤其王金平這次提出來，都是希望兩岸能夠和平，能夠在現有基礎上，讓兩岸進行交流、對話，這都是表示大家的支持跟肯定。

由於國民黨明年改選黨主席，王金平此時拋出新兩岸論述，外界解讀，頗有劍指參選黨主席的意味，朱立倫則斥，國民黨現階段相當團結，大家一致對外，即便民進黨對國民黨不斷攻擊，國民黨仍會團結一致，不受到任何謠言、見縫插針的影響。

