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敘利亞阿薩德政權垮台　學者分析局勢：俄羅斯重傷、美國黑人問號

▲▼敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞總統阿薩德（Bashar Assad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

敘利亞反抗軍宣布掌控首都大馬士革，宣布總統阿薩德垮台且被迫出逃，阿薩德家族長達數十年的統治告終。對此，台大政治系教授左正東8日表示，「俄羅斯重傷、伊朗輕傷、美國黑人問號」，為什麼俄羅斯重傷？因為對外影響力受到重創，原先將敘利亞當作延伸勢力跳板，已經失敗。而美國在敘利亞有1千人駐軍， 支持庫德族部隊，但主要對手土耳其支持「沙漠反抗軍」，在佔領敘利亞後，矛頭會不會指向庫德族？美國到底要不要保護庫德族？

左正東於節目《新聞大白話》中表示，一句話形容「俄羅斯重傷、伊朗輕傷、美國黑人問號」。為什麼俄羅斯重傷？敘利亞對俄羅斯來講，不只是盟友，最重要的是俄羅斯延伸影響力到中東跟非洲的一個跳板。

左正東表示，所以俄羅斯在敘利亞有海軍基地跟空軍基地，從這裡可以投射軍力到非洲，包括利比亞、中非共和國、蘇丹，所以是延伸勢力的跳板。

左正東指出，過去「瓦格納組織」，也是通過敘利亞轉到非洲，最後介入非洲內政。因為俄羅斯保住阿薩德，所以非洲國家會認為，俄羅斯總統普丁是求救的來源，透過俄羅斯的支持，他們可以保住政權，即使獨裁政權在國內不受歡迎，遭到示威反抗，也可以借助俄羅斯活下來，這就是為什麼俄羅斯力量可以擴展。

左正東再指，現在阿薩德政權垮台之後，俄羅斯顯然沒有辦法通過這裡投射力量，而且其實俄羅斯在這裡取得海軍基地，是幾百年來的目標，因為國內主要港口會受到天氣的影響，所以希望取得溫帶地區的港口，而敘利亞提供了俄羅斯這樣的條件，本來大馬士革還未淪陷前，普丁還說要海軍演習，結果現在港口都被反抗軍打下，很難繼續部屬部隊，這也是為什麼俄羅斯重傷，主要是對外影響力受到重創。

左正東說，為什麼伊朗輕傷？因為伊朗是阿薩德的盟友，如果俄羅斯真的很認真考慮拿回敘利亞，就是要靠伊朗投入陸戰，但現在狀況，可能改變伊朗跟俄羅斯的關係，俄羅斯越來越需要依賴伊朗，扳回在中東地區的布局。

左正東再說，那美國為什麼黑人問號？因為美國在敘利亞有1千人駐軍，而且美國支持庫德族部隊，但庫德族主要對手是土耳其，土耳其又是支持「沙漠反抗軍」，在他們佔領敘利亞後，矛頭會不會指向庫德族？美國到底是要不要保護庫德族？

最後，左正東強調，在川普第一任時，美國在敘利亞撤軍，當時的國防部長馬蒂斯憤而辭職，認為「這是背棄庫德族的盟友」，現在如果土耳其支持的反抗軍，調轉槍頭對付庫德族，美國這1千人駐軍擋得住嗎？要擋嗎？所以美國黑人問號，川普的推文也無法表示庫德族該到底該怎麼辦，下一步都還不知道。

▼台大政治系教授左正東。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台大政治系教授左正東。（圖／記者李毓康攝）

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