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阿塞德政權垮台　分析：西方經濟制裁、石油命脈被斷成致命傷

▲▼ 敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）

▲敘利亞首都大馬士革。（圖／路透）

文／中央社貝魯特8日綜合外電報導

挺過十多年內戰的敘利亞總統阿塞德政權在各路叛軍、反抗軍11天閃擊戰下迅速垮台，敘國的權力真空已然成為中東一項緊迫挑戰，不排除演變為割據混戰而成為第二個利比亞。

阿塞德政權瞬間崩潰 早有跡可循

華爾街日報指出，掌權50餘年的阿塞德（Assad）家族垮台，曝露敘利亞政府軍因長年腐敗、叛逃和國家經濟危機而形同空殼，且因男性逃避徵兵而難以徵募。

政府軍物資匱乏，加上長年內戰而耗弱，盤據敘國西北部的沙姆解放組織（HTS）11月27日發動閃擊戰、30日攻佔敘國第2大城阿勒坡（Aleppo），以驚人速度攻城拔寨，政府軍幾乎都是不戰潰逃，首都大馬士革12月8日陷落，阿塞德政府宣告瓦解。

敘利亞2011年因反政府示威潮演變成內戰，阿塞德政府一度搖搖欲墜，後經盟友俄羅斯與伊朗奧援下逐漸在鏖戰10年後收復2/3國土。

然而2022年2月底俄國入侵烏克蘭後陷入泥淖、2023年10月加薩走廊的巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列引爆新一輪以巴衝突，伊朗在以哈戰事、以黎衝突遭削弱，俄國與伊朗這回無暇顧及敘利亞。

華盛頓郵報一篇分析指出，隨美國與西方經濟制裁施壓與連年戰耗，敘利亞經濟早已凋敝。據報導，敘國政府近年得靠類安非他命藥品芬乃他林（Captagon）非法貿易維持財源。

十餘年內戰讓曾屬小康社會的敘利亞元氣大傷，2200萬人口中至少1200萬人淪為難民外逃或在國內流離失所，90%公民生活貧困。世界銀行（WB）估算，敘利亞國內生產總值（GDP）從內戰前的2520億美元掉到2021年只剩90億美元，連年輕人的預期壽命都出現減少。

石油命脈被斷是阿塞德政府另一致命傷。創刊於英國、長年報導阿拉伯事務的阿瑪賈拉雜誌（Al-Majallah）指出，美國所支持、以庫德人（Kurdish）為主的敘利亞民主力量（SDF）盤據約1/4敘國面積，控制資源最豐的敘利亞東部幼發拉底河地帶，敘國90%的油田、超過一半的天然氣田都在當地。

敘利亞因遭西方制裁而無法在國際銷售石油，SDF開採後將石油拿到黑市以每桶約15美元的價格賤賣，敘利亞人民完全無法受惠。此外，不時有土耳其媒體披露美軍車隊進入敘國東北部的油田，敘利亞官方媒體則多次指控美軍「竊奪」石油。

半島電視台（Al Jazeera）指出，隨民眾覺得日子越來越難過，阿塞德成為眾矢之的，許多政府軍也根本不願為他打仗。據報導這次敘國軍、警在反政府部隊逼近前索性棄守崗位逃離，或主動繳械。

川普無意介入敘利亞

美國總統拜登8日表示，阿塞德政權垮台後美國會維持敘利亞穩定並協助敘國人民重建家園。但華盛頓郵報外交專欄作家伊格納西斯（David Ignatius）指出，總統當選人川普7日一則社媒貼文裡已表明對美國在敘利亞的角色毫無興趣，寫道「這不是我們的戰鬥..別攙和進去！」

伊格納西斯並舉伊拉克為例，指中東政權更迭後常走向混亂。美國2003年推翻在巴格達的時任伊拉克總統海珊（Saddam Hussein）引發的種族與區域衝突至今猶存。

這次讓阿塞德一戰就垮台最大關鍵者沙姆解放組織，背後一個長期掩護者是卡達。現在卡達希望代表阿拉伯世界推動敘利亞能在聯合國監督下成立過渡政府。他們敦促執行多年來聯合國安理會相關決議，建立一個包含舊政府成員與反對派在內的新政府。

然而目前敘利亞處於群雄割據的混沌態勢。土耳其支持的組織控制敘利亞西部一直到大馬士革；美國支持的庫德族勢力控制東北部，而約旦支持的民兵則主宰敘國南部。

彼此攻伐已現 外界憂敘利亞步利比亞後塵

紐約時報引述戰爭監測組織「敘利亞人權瞭望台」（SOHR）和SDF發言人8日表示，土耳其軍隊週末向敘利亞北部美國支持的SDF部隊開火，凸顯阿塞德政府垮台後敘利亞境內各方錯綜複雜的利益糾葛。

土耳其是美國盟邦兼北約成員，但兩國在庫德族議題上利益分歧。庫德族是美國打擊恐怖組織伊斯蘭國（IS）的重要合作夥伴，如今也控制敘利亞東北部大部分面積，然而土耳其則視幾十年來一直尋求獨立建國的庫德族武裝勢力為威脅，欲除之後快。

英國「金融時報」指出，敘利亞各少數族裔現在擔心之後的情勢發展。敘利亞人口多元，包含不同部落、宗教和派系，垮台前的阿塞德家族屬於阿拉維派（伊斯蘭教什葉派分支）；穆斯林占敘利亞人口87%，其中遜尼派占74%，什葉派僅13%。

阿塞德政權垮台後，除不同反抗勢力間相互開打外，外界也擔心曾一度在敘國猖獗的伊斯蘭國恐趁機捲土重來。

英國「天空新聞網」（Sky News）報導，曾於2009到2014年擔任軍情六處（MI6）處長的索爾斯（John Sawers）直言，敘利亞下場最貼近的例子，恐怕是利比亞，這也是最壞的情境。

利比亞在強人格達費垮台後曾有過極短暫的民主，但隨後敵對的武裝派系彼此交火，導致位於北非的利比亞至今依然處於分裂和混亂。（譯者：陳亦偉）

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