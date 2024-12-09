阿塞德40多款豪華名車收藏曝光　這輛法拉利超跑要價近億

▲阿塞德收藏超過40款豪華座車。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）逃亡之後，許多敘利亞民眾進入總統官邸洗劫，搬光各種家具、寢具、藝術品等昂貴物品，甚至駕駛豪車兜圈。依據在社群平台流傳的畫面，阿塞德收藏的豪華車款超過40輛，其中包括一台紅色法拉利超跑Ferrari F50，價值超過300萬美元（約新台幣9750萬元）。

The Car Collection of Syrian President Bashar al-Assad at the Presidential Palace in Damascus. pic.twitter.com/R4RMPPWbHg — OSINTdefender (@sentdefender) December 8, 2024

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The Syrian rebels have finally found Assad’s garage with dozens of luxury vehicles pic.twitter.com/piiXSfN3aT — Open Source Intel (@Osint613) December 8, 2024

影片經CNN證實為真，這座大型車庫的位置就在阿塞德總統官邸附近，收藏好幾款名車，從經典車到超級跑車都有，包括藍寶堅尼Diablo、賓士SLS AMG和SL65黑色系列、奧迪R8、勞斯萊斯、賓利、法拉利等。

這揭露阿塞德在24年殘暴統治期間，還一邊收集珍貴收藏，讓他的奢侈生活曝光。在政權垮台後，阿塞德的豪宅被群眾洗劫，有人忙著搬走家具與藝術品，有人仔細挑選餐具與寢具，但也可見豪宅內部裝飾富麗堂皇，包括按摩浴缸、大理石地板、昂貴的原木家具與油畫等，還有人在華麗擺設前方合影留念，甚至自備自拍棒。