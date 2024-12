阿塞德40多款豪華名車收藏曝光　這輛法拉利超跑要價近億

▲阿塞德收藏超過40款豪華座車。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

敘利亞總統阿塞德(Bashar al-Assad)逃亡之後,許多敘利亞民眾進入總統官邸洗劫,搬光各種家具、寢具、藝術品等昂貴物品,甚至駕駛豪車兜圈。依據在社群平台流傳的畫面,阿塞德收藏的豪華車款超過40輛,其中包括一台紅色法拉利超跑Ferrari F50,價值超過300萬美元(約新台幣9750萬元)。

The Car Collection of Syrian President Bashar al-Assad at the Presidential Palace in Damascus. pic.twitter.com/R4RMPPWbHg

The Syrian rebels have finally found Assad’s garage with dozens of luxury vehicles pic.twitter.com/piiXSfN3aT