戒嚴「破窗」強闖國會！韓特戰部隊隊長出面道歉：遭國防部長利用

▲南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團團長金賢泰9日出面道歉。（圖／翻攝自News1）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間緊急發布戒嚴，同時派遣軍隊搭乘直升機、軍車抵達首爾汝矣島國會議事堂，不僅與現場民眾、國會議員、幕僚與職員爆發激烈衝突，更破窗強闖國會。對此，南韓陸軍特戰司令部707特殊任務團，其團長今（9）日公開姓名、外貌，痛訴部隊遭前國防部長濫用。

根據《韓聯社》，南韓陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團團長、金賢泰（音譯）上校9日上午前往首爾市龍山區，在總統辦公室、國防部大樓對面的戰爭紀念館前召開記者會。儘管個人身份屬於軍事機密，但金賢泰依舊沒有戴口罩與太陽眼鏡，他在鏡頭前向大眾公開自己的姓名，掛在頸部上的名牌清楚證實自己的來歷。

金賢泰在現場朗讀早已準備好的聲明文，「其實707部隊成員皆是此次戒嚴事態的『受害者』！我們是一群，遭到前國防部長金龍顯利用、最可憐的受害者。我是無能且不負責人的指揮官，將隊員們推向死地。其他部隊成員沒有犯罪，如果他們有罪，那應該是遵從我這個無能指揮官的指令罷了。」

金賢泰表示，「若是在法律上伴隨著任何責任，那我會扛起全部的責任。身為民主主義與法治主義國家的軍人，我願意負起全責、向自己興師問罪，並離開軍隊。」

據悉，在3日戒嚴當晚，陸軍特戰司令部轄下707特殊任務團、防諜司令部、空降部隊等派遣隊員抵達國會議事堂，黑鷹直升機降落在國會操場。其中，707特殊任務團是別名「白虎部隊」的團級特種部隊，主要執行斬首與反恐任務，是韓劇《太陽的後裔》男主角所處部隊的原型。

▼南韓戒嚴軍3日晚間闖入國會後，原預計逮捕韓東勳、李在明、曹國、禹元植、朴贊大等人。（圖／達志影像）