眾叛親離！尹錫悅支持率「雪崩慘跌」　戒嚴後只剩下17.3%

▲南韓總統尹錫悅的支持率不斷下滑。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，還派遣軍隊強闖國會進行封鎖，準備逮捕朝野政治人物，引發外界譁然。如今，尹錫悅的支持率正雪崩式慘跌，戒嚴後下跌至只剩下17.3%，且執政黨國民力量的支持率遠遠落後給最大在野黨共同民主黨，兩黨差距超過20個百分點。

根據《韓聯社》，南韓主要民調機構Realmeter在接受媒體「能源經濟新聞」的委託後，於5至6日針對南韓境內年滿18歲以上的1012名選民進行調查，結果顯示尹錫悅的支持率只剩下17.3%，與上一周的支持率25.0%相差7.7個百分點，至於不滿意度則是攀升至79.2%，比上一周的71.0%還要上升8.2個百分點。

自從尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴以後，Realmeter平均每天針對500名選民進行民調，其中尹錫悅5日的支持率為19.1%、6日則是跌到剩下15.5%，尤其60至79歲銀髮族群、保守派支持群眾，以及執政黨國民力量的基本票倉釜山、蔚山、慶尚南道等，出現最多不滿尹錫悅表現的民眾。

從各地區支持率下滑的情況來看，釜山、蔚山、慶尚南道下滑14.9%；大田、世宗、忠清南北道下滑10.6%；首爾下滑9.0%；大邱、慶尚北道下滑7.9%；仁川、京畿道下滑3.4%；光州、全羅南北道下滑1.5%。

而從支持率下滑的年齡分布來看，60至69歲民眾下滑16.0%、70至79歲民眾下滑12.6%、30至39歲民眾下滑10.5%、40至49歲民眾下滑5.8%、50至59歲民眾下滑3.3%，反觀20至29歲則是上升1.2%。

至於從各政治傾向的選民分布來看，保守派民眾支持率下滑13.6%、中間選民下滑7.6%、進步派民眾下滑3.5%。

另外，在各政黨的支持率中，執政黨國民力量為26.6%，比起上周還要下跌6.1個百分點，至於最大在野黨共同民主黨的支持率則為47.6%，比上周還要上升2.4個百分點，兩個主要政黨的支持率差距達到21.4個百分點，創下尹錫悅政府2022年上任以來的最大差距。

至於其他國會政黨的支持率，祖國革新黨（前法務部長曹國）為7.3%、改革新黨（前國民力量黨代表李俊錫）為4.3%、進步黨為0.8%。