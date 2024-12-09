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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸企業家峰會登場　王滬寧喊：壯大中華民族經濟

▲兩岸企業家峰會登場，宋濤宣讀王滬寧賀信。（圖／記者陳冠宇攝）

▲兩岸企業家峰會登場，宋濤宣讀王滬寧賀信。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

兩岸企業家峰會今（9）日在廈門登場，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧致賀信喊話要「壯大中華民族經濟」，並稱要堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

2024兩岸企業家峰會年會12月9日至10日在廈門登場，在兩岸關係詭譎緊張之際，今年主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，旨在進一步促進兩岸企業交流，探索兩岸經濟產業合作的新模式。

在開幕式上，由大陸國台辦主任宋濤宣讀王滬寧致峰會賀信。王滬寧表示，在2024兩岸企業家峰會年會召開之際，「我謹代表習近平總書記和中共中央對年會的召開表示熱烈祝賀，向峰會全體會員和與會嘉賓致以誠摯問候。」

王滬寧指出，多年來，兩岸企業家峰會廣泛團結兩岸企業及工商界人士，為促進兩岸關係和平發展、融合發展作出了重要貢獻。

王滬寧說，兩岸企業家峰會要繼續發揮橋梁紐帶作用，增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革，推進中國式現代化作出系統部署，為兩岸交流合作、共同發展、互利共贏注入新動能，提供新機遇。

▲兩岸企業家峰會9日在廈門開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲兩岸企業家峰會9日在廈門開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

王滬寧提到，大陸將深入貫徹中共二十屆三中全會精神，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，支持台胞台企參與「中國式現代化」建設，共享大陸發展進步成果，增進兩岸同胞親情福祉。

王滬寧最後呼籲，「希望兩岸同胞、兩岸企業家秉持民族大義，順應時代潮流，把握兩岸關係發展正確方向，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。」
 

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