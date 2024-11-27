國台辦釋義「九二共識」：兩岸擱置對「一中」政治涵義的分歧

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（資料照／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

海基會董事長吳豊山日前表示，假如兩岸曾經達成「九二共識」，大陸應該說清楚中華民國在「九二共識」中擺放在哪一個位置。大陸國台辦釋義稱，「九二共識」是兩岸暫時擱置對「一個中國」政治涵義的分歧，並向海基會喊話，只要海基會回到「九二共識」，兩會商談就可以恢復。

大陸國台辦發言人陳斌華今（27）日在例行記者會上表示，1992年8月1日，台灣國統會就兩會商談事務性協議時有關「一個中國」涵義問題作出「結論」，內稱：「海峽兩岸均堅持一個中國之原則，但雙方所賦予之涵義有所不同」；台灣方面「已制訂國統綱領，開展統一步伐」。

對此，時任海協會負責人發表談話指出，確認「海峽兩岸均堅持一個中國之原則」，對海峽兩岸事務性商談具有十分重要的意義。此後，經過兩會香港會談和互致函電，雙方達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，後被稱為「九二共識」。

陳斌華強調，「九二共識」精髓是求同存異，就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異。對於「一個中國」的政治涵義，海基會表示「認知不同」，海協會表示「在事務性商談中不涉及」。換言之，「九二共識」是在雙方表明堅持一個中國原則態度的前提下，暫時擱置了對「一個中國」政治涵義的分歧。

陳斌華指出，「九二共識」的達成過程和內容清清楚楚，文件和文字記錄明明白白，惠及兩岸同胞的成果有目共睹。「九二共識」對兩岸建立政治互信、開展對話協商、改善和發展兩岸關係，發揮了不可替代的重要作用。

陳斌華強調，「從事兩岸事務的人士理當對此有準確的了解」，並強調只要海基會回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩會商談就可以恢復。