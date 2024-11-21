陸委會：若想消滅中華民國　兩岸只會越走越遠

▲陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

前立法院長王金平近日訪問大陸，並拋出建立「兩岸共識」。對此，陸委會強調，無論是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這才能夠改善兩岸關係，「如果想要消滅中華民國，兩岸關係只會越走越遠」。

王金平日前創立「中道和平聯盟智庫」，並強調自己已經退休，想在晚年致力於國內和諧並推動兩岸和平，該智庫不牽涉任何政治，不分黨派也不分教派、任何階層或職業，只是希望集各方有志之士，一起面對國內困局以及兩岸困境，促進和平。

陸委會副主委梁文傑今（21）日於例行記者會上表示，政府也是致力於國內的和諧與兩岸和平，因此王金平的目標和政府的目標是一致的。

至於王金平18日於廈門海悅山莊與大陸國台辦主任宋濤會面時提到，「以百姓的利益為優先，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議」，梁文傑說，這些話都是對現在兩岸的現況有所建言。

但是梁文傑接著強調，維持中華民國的生存發展是我們的根本原則，還是呼籲中共必須要正視中華民國的存在，才能夠務實改善兩岸關係。

王金平會見宋濤時並未提及「九二共識」，但提到要建立「兩岸共識」。媒體詢問，政府對於兩岸是否應該建立新共識有何看法？梁文傑重申，政府的目標和根本原則，就是維持中華民國的生存與發展，不管是什麼共識，中共都必須要正視中華民國的存在，這才能夠改善兩岸關係，如果想要消滅中華民國，兩岸關係只會越走越遠。

另一方面，梁文傑補充說明陸客迄今赴金馬人數。他表示，統計到本（11）月19號，已經入境馬祖的陸客累計為714人，入境金門的總計有1萬5112人。

