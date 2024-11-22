兩岸企業家峰會下月初廈門登場　聚焦兩岸產業鏈

▲2023兩岸企業家峰會年會。（圖／翻攝自中新社）

記者陳冠宇／台北報導

2024兩岸企業家峰會年會將於12月9日至10日在廈門登場，在兩岸關係詭譎緊張之際，今年主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，旨在進一步促進兩岸企業交流，探索兩岸經濟產業合作的新模式。

「兩岸企業家峰會」自2013年7月25日成立以來，今年邁入第十一個年度。過去，兩岸企業家峰會每年在兩岸輪流舉行年會，近年由於兩岸關係不睦、大陸方面人員來台不易，因此改為在峰會永久會址南京，以及廈門兩地輪流舉辦。

據《東森新媒體ETtoday》所獲得之本屆年會最新議程草案，12月9日舉行之開幕式，將由台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄，以及大陸方面理事長郭金龍與福建省領導發表致詞。隨後舉行的是五場主題演講，議題涵蓋全球供應鏈重組、AI（人工智慧）新金融等。

今年照例有八個合作推動小組的專題論壇與參訪活動，涉及兩岸工業互聯網創新、能源材料新科技、智慧製造與低碳轉型、金融服務體系等主題。至於12月8日之閉幕式，將由台灣方面秘書長、前經濟部長尹啟銘主持，大陸方面副理事長張平進行總結。

兩岸企業家峰會台灣峰會目前由前副總統蕭萬長擔任名譽理事長、劉兆玄擔任理事長、前經濟部長擔任副理事長、尹啟銘擔任秘書長。迄今為止，台灣峰會共有25家團體會員及126家個別企業會員。

大陸峰會方面，自2018年7月起，由前北京市委書記郭金龍接任理事長、大陸第十二屆全國人大常委會副委員長張平接任副理事長、大陸「中華全國歸國華僑聯合會」顧問林軍擔任秘書長。

