預告20日或27日選罷法再闖關　國民黨團承諾不會突襲綠營

▲國民黨團書記長林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院6日院會中，國民黨提出變更議程案，欲將《選罷法》修正案排入議程，引發民進黨立委不滿，衝上主席台杯葛議事，藍綠爆發激烈推擠衝突，最後院長韓國瑜宣布散會，國民黨該案闖關失敗。國民黨團書記長林思銘今（9日）表示，國民黨團預計20日或27日院會排審選罷法，排案時一定會讓民進黨知道，不會用突襲的方式，因此請綠營不要再用杯葛議事方式阻擋。

林思銘表示，「請民進黨不要再有『戒嚴』的想法」，民進黨過去多數時，想通過的法案沒有過不了的，希望雙方不要再對立衝突，「請民進黨少數服從多數，尊重國會和諧，這才是民主的原則」，該面對的還是得面對。

至於民進黨團總召柯建銘昨表示，13日院會選罷法修法還是第一案，民進黨不會因為恐嚇威脅、暴力行為而退卻，會繼續為台灣民主奮戰。藍委賴士葆表示，希望柯建銘按照立法院的議事規則進行，不要想藉由暴力來阻擋國會任何法案的處理。

賴士葆說，柯建銘腦子不要停留在綠營過去兩屆是絕對多數的情況，現在民進黨都在立法院就是少數，賴清德總統說過「多數尊重少數、少數要服從多數」言猶在耳，可是現在民進黨團的操作是，只要不想要的法案，絕對用叢林法則暴力相向來阻擋，讓台灣國會的形象在國際上大丟臉。

賴士葆呼籲柯建銘就按立法院的議事規則進行法案的處理，不要想藉由暴力、側翼的網軍的言論來阻擋國會任何法案的處理，否則未來國會的法案處理就會進入叢林法則，暴力隨時隨地可見，這不是人民所要的國會。