控網紅學妹直播霸凌！　學姐「崩潰拔光頭髮」還要賠3萬元

▲學姐控遭學妹霸凌，指控過頭反被告誹謗。（示意圖與本人無關／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者張靖榕／綜合報導

台中市卓姓女子因不滿高中時期遭網紅學妹在社群平台IG直播，提及「交往年長男」、「當小三」等言論，導致心理創傷，長年就診精神科，還不自主拔光自己頭髮；她去年開始在IG陸續發文指控學妹與其父母等惡行，因此挨告。法院判決卓女拘役30天，得易科罰金3萬元，經二審駁回檢方上訴，全案確定。

判決書指出，25歲卓女指控她就讀台中市某高中時，被一名擁有破萬粉絲的網紅學妹，在IG直播中公開提及她的感情生活，指稱其「交往年長男」、「當小三」，這些言論讓她飽受精神壓力。在學期間睡眠混亂，而且不敢上學，離校後仍需接受精神科治療，甚至產生輕生念頭，長期無法與他人正常交流，因心理壓力拔光頭髮，只能戴假髮外出。

無法釋懷的卓女於2023年7月，連續發布24篇IG限時動態及貼文，指控學妹與其友人霸凌，並標註學妹的美容店及IG帳號，附上「霸凌人物關係圖」，甚至指稱學妹父母與「黑道、伴遊」有關。

學妹與友人發現後，提告卓女涉及誹謗、恐嚇及違反個資法等罪名。檢方調查，學妹的確為擁有數萬粉絲的網紅

，根據卓女胞姐、同校學弟及校方輔導紀錄等資料，確認學妹曾透過直播公開不利於卓女的言論，對其學業、生活及人際關係造成負面影響。

檢方認為，卓女發布的18篇貼文內容屬真實陳述，難認與公共利益無涉，犯罪嫌疑不足。但另6篇貼文因涉及「加重誹謗罪」而偵結起訴。一審法官考量卓女坦承犯行，但因和解金額差異過大，未能與被害人達成和解，以及卓女仍在精神科就診的情形，依散布文字誹謗罪判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

檢方不服一審判決，提起上訴。台中高分院近日二審宣判，認為一審判決量刑妥適，認事用法無誤，駁回檢方上訴，全案確定。