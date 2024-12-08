　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平提兩岸主權同而不分　國民黨：一同努力堅持九二共識

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲前立法院長王金平。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院前院長王金平今（8日）拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，並表示「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立，打開僵局，創造和平契機的最務實作法。 國民黨中央晚間對此回應，肯定王金平為兩岸找解方，國民黨長期以來堅持九二共識、反對台獨立場的有效性，以及堅持兩岸和平發展路線的正確性，期待與王金平一同努力。

王金平今在中道和平聯盟智庫舉辦的和平宣言倡議大會盟致詞表示，兩岸分治是歷史遺留的問題，運作70多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是大家必須正視的現實情況。兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是大家必須接受的歷史事實。

王金平主張，兩岸治權互不隸屬，主權同而不分。尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。

國民黨表示，王金平的論述是依循中華民國憲法的內涵，尋求互不否認治權，擱置主權爭議的立場，遵循中國國民黨黨章、黨綱推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定的路線，彰顯國民黨長期的主張。在當前局勢緊張之際，國民黨肯定王金平，為兩岸找解方，為和平找出路的用心與努力。期盼引發更多善意的論述，累積兩岸更大的善意。

國民黨強調，王金平提及李登輝總統任內，兩岸達成九二共識、促成辜汪會談的歷史，並在馬英九總統執政時期成為兩岸建立政治互信、推動交流合作的基礎，足以證明，國民黨長期以來堅持九二共識、反對台獨立場的有效性，以及堅持兩岸和平發展路線的正確性，期待與王金平一同努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
前美女主播「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪
吃很清淡卻有脂肪肝！「4食物」藏地雷　譚敦慈示警了
山下智久「超流利英文告白周杰倫」：I love you
快訊／氣象署晚間突發布「強風特報」！多地慎防10級強風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王金平提兩岸主權同而不分　國民黨：一同努力堅持九二共識

訪日首站閉門會談！林右昌喊話大阪維新會「中國問題是世界問題」

王金平拋「兩岸主權同而不分」　馬辦肯定：與馬英九主張一致

王金平拋兩岸新論述　沈伯洋：其實就是一國兩制

陳啓昱、許銘春接連出事　陳菊：相信台灣司法勿枉勿縱

王金平拋兩岸新論述！　「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」

不只中共搞統戰？　葉元之揭：台「收買」陸網紅砸百萬宣傳觀光

行政院也傳職場霸凌　卓榮泰：會處理

陸生團來台稱「中國台北」遭轟統戰　王金平：相信都沒這些事

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

王金平提兩岸主權同而不分　國民黨：一同努力堅持九二共識

訪日首站閉門會談！林右昌喊話大阪維新會「中國問題是世界問題」

王金平拋「兩岸主權同而不分」　馬辦肯定：與馬英九主張一致

王金平拋兩岸新論述　沈伯洋：其實就是一國兩制

陳啓昱、許銘春接連出事　陳菊：相信台灣司法勿枉勿縱

王金平拋兩岸新論述！　「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」

不只中共搞統戰？　葉元之揭：台「收買」陸網紅砸百萬宣傳觀光

行政院也傳職場霸凌　卓榮泰：會處理

陸生團來台稱「中國台北」遭轟統戰　王金平：相信都沒這些事

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

快訊／19歲消防替代役「新北城林橋墜河」！衣物、證件留橋上

你的誕生石是什麼？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開

二度被控「收中共錢拍成都VLOG」！　魚乾鄭重澄清5疑問回擊喊告

台灣拳后林郁婷領銜　BE HEROES女性運動日前進彰化

預售屋解約潮來了！投資客大翻車　央行打房沒人敢當「接盤俠」

山下智久降臨大巨蛋　「超流利英文告白周杰倫」：I love you

情侶在一起多久？研究「看1指標」預測4年後會不會分手

快訊／氣象署晚間突發布「強風特報」！多地慎防10級強風

高鐵女「喝水打翻潑小孩」遭家長淋頭！乘客還原：蹲地尖叫才被淋

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

脫衣求碰瓷風波　陳玉珍嗆明告吳沛憶

宣布退黨！昔發「不自殺聲明」　前民眾黨主委：道不同不相為謀

陳佩琪：深信柯不知簽公展文有罪

中國被爆邀台灣藝人「組黨」選2026　綠委：難以想像的災難

「兩岸治權互不隸屬」　王金平拋兩岸新論述

退將指憲兵擴編是為了搞戒嚴　憲指部曝真相痛批：名嘴汙衊官兵

行政院某處長傳職場霸凌　政院回應

幕後／白營黨代表選舉啟動換血　「保柯」勢力有望拿近半中央委員

陳佩琪斥簽京華城公展文就犯罪　曝孤單想念柯文哲

民眾黨代表選舉　柯美蘭、劉奕霆、朱國康等人入列

遭控「只穿內衣」意圖製造被性騷　陳玉珍怒：我沒穿襯衫就辭職下台

Z9接任竹市勞青處長挨批寄生！竹市府回應

獨／民眾黨中評委拋擴權提案　黨內憂「得中評會者得天下」

陳佩琪發文護柯文哲　游淑慧這樣說

更多熱門

相關新聞

王金平拋兩岸主權同而不分　馬辦高度肯定

王金平拋兩岸主權同而不分　馬辦高度肯定

前立法院長王金平今（8日）發表兩岸新論述，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」，尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會。馬英九基金會執行長蕭旭岑晚間對此回應，王金平的倡議與前總統馬英九主張一致，值得高度肯定。

王金平拋兩岸新論述　沈伯洋：其實就是一國兩制

王金平拋兩岸新論述　沈伯洋：其實就是一國兩制

「兩岸治權互不隸屬」　王金平拋兩岸新論述

「兩岸治權互不隸屬」　王金平拋兩岸新論述

不只中共搞統戰？　他爆台灣也收買陸網紅

不只中共搞統戰？　他爆台灣也收買陸網紅

行政院也傳職場霸凌　卓榮泰：會處理

行政院也傳職場霸凌　卓榮泰：會處理

關鍵字：

國民黨王金平朱立倫馬英九

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面