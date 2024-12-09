尹錫悅戒嚴是精心策劃！議員秋美愛爆料「8頁文件」：參考過去案例

▲南韓共同民主黨國會議員長秋美愛，過去曾擔任法務部長。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，由陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴軍司令官，下令軍隊強闖國會。對此，南韓共同民主黨國會議員秋美愛拿出一份長達8頁的文件，爆料其實尹錫悅政府早從先前就在擬定實施戒嚴，參考過去前總統朴正熙遭暗殺時和光州事變的案例，精心擬定應對方案。

根據韓媒《京鄉新聞》、《朝鮮日報》，曾在文在寅政府時期擔任過法務部長的秋美愛，昨（8）日在國會召開緊急記者會，她從現場拿出一份長達8頁的資料，標題為「戒嚴司－聯合本部營運參考資料」，內容詳載宣布戒嚴、戒嚴法與戒嚴司令部職制令、聯合搜查機構、其他考慮事項（同時發布戒嚴、統合防衛）。

秋美愛透露，該份資料其實是在防諜司令官呂寅兄的指示下，大約今年11月在防諜司令部秘書室，向司令官所匯報的文件。秋美愛指出，該份文件明顯證實，其實尹錫悅政府早從先前就在策畫實施戒嚴，因此呼籲執政黨國民力量應該加入贊成彈劾尹錫悅的行列。

秋美愛還指出，該份文件還擬定由各軍總長擔任戒嚴軍司令官的各種情況。據悉，一旦發布戒嚴，必須由聯合參謀議長金明秀擔任戒嚴軍司令官，但因為金明秀公開反對時任國防部長金龍顯「原地砲擊北韓空飄氣球」的指示，因此最後才決定由陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴軍司令官。

秋美愛評論，「這與朴安洙事後擔任戒嚴軍司令官的情況不謀而合！」

▲南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

秋美愛還指出，尹錫悅政府戒嚴司令部本月3月所發布的戒嚴令中，其內文有參考1979年10月26日朴正熙遭暗殺、1980年5月17日全斗煥發動軍事政變時所發佈戒嚴令的痕跡，包括在戒嚴報告令中，「一旦違反本報告令者，可以在尚未發布令狀的情況下被逮捕、拘禁、搜索，嚴重時可依《戒嚴法》第14條直接處決！」

針對上述指控，呂寅兄曾於7日向記者強烈否認自己曾參與擬定實施戒嚴的決策過程。他在媒體專訪時解釋，該份文件其實是防諜司令部每年針對戰時所擬定的相關事項更新，尤其在美韓乙支自由之盾（UFS）聯合軍演時，曾經假定發布戒嚴令進行相關訓練，而該份文件是在當時使用。