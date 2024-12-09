戒嚴當晚下令強闖中選會　部隊100人抗命「坐超商吃泡麵」！畫面曝

▲由防諜司令部隊員所組成的戒嚴軍，3日晚間曾前往南韓中選會拍攝伺服器，現場監視器捕捉一舉一動。（圖／大韓民國國會行政安全委員會，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間緊急發布戒嚴，不僅派出軍隊強闖國會，其實還從陸軍防諜司令部派出部隊前往中選會，疑似認定在野政黨今年4月總選（國會改選）時涉嫌賄選。在此之際，其中100名隊員接獲前往中選會的指令，然而他們卻「公然抗命」，直接坐在超商吃泡麵、散步，直到國會解除戒嚴令為止。

在今年4月實施的第22屆國會議員改選，在總共300席議員當中，執政黨國民力量僅獲得108席，淪為國會席次未過半的跛腳執政黨；與此同時，最大在野黨「共同民主黨」獲得175席、由文在寅政府時期法務部長曹國成立的祖國革新黨則獲得12席，在野勢力總共獲得192席。

對於國會改選結果，尹錫悅政府認為共同民主黨疑似涉及賄選，因此在戒嚴令發布當晚，除了派遣軍隊前往國會進行封鎖，更從陸軍防衛司令部調派100名部隊成員，前往位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會。

根據韓媒《News1》，共同民主黨國會議員李奇憲（國會情報委員會，京畿道高陽市丙選區）獲取線報後透露，國軍防諜司令部在戒嚴當晚曾派出100名隊員「分成4組」前往中選會，每個小組分派25人，分別前往中央選舉管理委員會、中央選舉輿論調查審議委員會、中選會選舉研究院、立場傾向在野黨的媒體人金於俊所經營的機構「輿論調查：花」。

不過這100名部隊成員在接獲上級指令後，並未立刻出動前往位於京畿道果川市的中選會，反而是動身前往附近的便利商店「坐下來吃泡麵」，或是在附近的街道徘徊、等候，直到隔天（4日）凌晨國會議長禹元植通過「解除戒嚴令」議案後，才回到部隊。

其中，被要求進入金於俊經營輿論機構「輿論調查：花」的25名隊員，自從接獲指令後，為了爭取更多時間，他們選擇在漢江潛水橋附近徘徊，等到國會解除戒嚴後，才終於回歸部隊。

另外，李奇憲也公開爆料內容，在尹錫悅發布戒嚴令前，防諜司令部搜查團長金大宇（音譯）准將曾下令召集100名隊員、要求其進入中選會，其中一名少校A某當場表達不滿，金大宇便暴怒毆打該名少校，還將其強制送上前往中選會的巴士。