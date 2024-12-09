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敘利亞阿塞德垮台！　路透：伊朗、俄羅斯在中東「影響力消散」

▲▼ 敘利亞兒童踩著敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）及阿塞德父親、已故總統哈菲茲．阿塞德（Hafez Assad）的照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞兒童踩著敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）及阿塞德父親、已故總統哈菲茲．阿塞德（Hafez Assad）的照片。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

敘利亞反抗軍發動一波閃電攻勢，今天沒有遭遇阻撓就奪下首都大馬士革，總統巴夏爾．阿塞德於13年內戰和60年家族獨裁統治之後出逃俄羅斯。

路透社報導，巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台使得伊朗和俄羅斯藉以在阿拉伯世界發揮影響力的一大堡壘為之灰飛煙滅，堪稱中東數個世代以來最重大轉折點之一。俄羅斯媒體報導，莫斯科已為巴夏爾．阿塞德和家人提供庇護。

▲▼ 敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）與俄羅斯總統普丁。據傳，莫斯科當局已為阿塞德一家提供庇護。（圖／路透）

他突然遭到獲土耳其部分支持的遜尼派伊斯蘭主義反抗軍推翻，使得伊朗對盟友擴散武器的能力受限，也可能導致俄羅斯在地中海打造的海軍基地付出代價。飄零各地逾十年的數以百萬計難民終有重返家園的可能。

對敘利亞人而言，這波閃電攻勢讓已呈現凍結狀態多年的敘利亞內戰出人意表地突然結束。無情戰火釀成數十萬人罹難、諸多城巿化為灰燼，經濟更因全球制裁而虛空多時。

反抗軍沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）領袖喬拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）在大馬士革巿中心建於中世紀的奧米亞大清真寺（Umayyad Mosque）告訴為數眾多群眾：「多少人因此而飄零全球各地？多少人棲身帳篷內？又有多少人淹死在海裡？」

「我的兄弟們，達成此一偉大勝利後，我們正在為整個區域寫下歷史新頁。」他說，在人民的努力下，敘利亞終將成為「伊斯蘭國家的燈塔」。

自從巴夏爾．阿塞德父親哈菲茲．阿塞德（Hafez al-Assad）於1960年代奪權以來，敘利亞變成中東最嚴酷國家，遭到關押的政治犯高達數十萬人。現在這個警察國家一夕瓦解。

反抗軍炸開牢房的大鎖，不明所以但是興高采烈的囚犯突然湧出監獄，終得與家人團聚的他們喜不自勝地嚎啕大哭。破曉時分，剛獲釋的犯人被人拍到在大馬士革街頭狂奔，他們得雙手手指齊用才比得出自己已經繫獄多少年。

在聽到有人吶喊「我們推翻阿塞德政權了」的同時，一名犯人一邊跳一邊吼叫出聲。

當大馬士革終於迎來數十年以來第一個沒有阿塞德家族的落日時，通往巿區的道路大體上空蕩蕩的，只有武裝人員騎著摩托車和用泥巴偽裝的反抗軍車輛緩緩駛過。

間歇性可以聽聞顯然是為了慶祝而傳出的槍響。

為了遵守反抗軍宣布的宵禁，餐廳和店家早早歇業。宵禁前一刻，街上可以看到民眾扛著剛掃貨入手的一堆麵包，俐落地步行回家。

反抗軍稍早表示，他們進入首都的時候，全然沒有政府軍部署的跡象。數以千計民眾搭車或步行來到大馬士革主要廣場，揮舞大字報、高喊「自由」。

可以看到有民眾走進敘利亞總統府，還有人從裡頭搬走傢俱。其中一個金碧輝煌的廳室裡，精細繁複的鑲花藝術地板上停放著一輛摩托車。

反抗軍聯盟表示，正致力對一個具有行政權的過渡性管理機構完成權力轉移。

聯盟在聲明中指出：「偉大的敘利亞革命已經從推翻阿塞德政權的鬥爭階段，轉向為共同建設敘利亞而應當為其人民犧牲的奮鬥。」

 
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