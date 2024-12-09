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敘利亞阿薩德政權垮台！　拜登：美軍空襲伊斯蘭國防趁虛入侵

▲美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）於周日發表講話，對推翻敘利亞獨裁政權表示歡迎，並警告敘利亞政治過渡期間可能帶來的不確定性。美軍對伊斯蘭國（ISIS）發動空襲，拜登表示美國將維持敘利亞的穩定，防止伊斯蘭國入侵，他強調，這是敘利亞人民歷經長期苦難後，為國家創造更美好未來的歷史機遇，但也充滿風險。

綜合外電報導，拜登在白宮羅斯福廳表示，「這是敘利亞人民歷史性的一刻，他們有機會為這個驕傲的國家建設更好的未來。但同時，我們也面臨著風險和不確定性。美國將與合作夥伴及敘利亞利益相關方合作，幫助他們在管理風險的同時把握機會。」

拜登保證，美國將在過渡期間支持敘利亞鄰國，包括約旦、伊拉克、黎巴嫩及以色列，並派遣高級官員前往該地區。同時，他承諾繼續對抗ISIS（伊斯蘭國）的任務，確保監禁ISIS成員的設施安全。

拜登強調，美國對於ISIS試圖利用目前權力真空恢復實力、建立庇護所的可能性保持清楚認知，「我們不會讓這種情況發生」，並透露美軍在8日對敘利亞進行了12次精準空襲，目標是ISIS營地及相關人員。

美國中央司令部在社群平台上發布聲明，美軍當天對敘利亞中部極端組織伊斯蘭國的已知營地和特工進行了數十次精確空襲，運用了包括B-52轟炸機、F-15戰機和A-10攻擊機在內的多種美國空軍裝備，對共75個目標進行了攻擊。

拜登也指出，不僅ISIS構成威脅，一些推翻阿薩德（Bashar al-Assad）政權的反叛組織同樣有恐怖主義及侵犯人權的記錄。他表示，「他們現在說的話是正確的，但當他們承擔更大責任時，我們將不僅觀察他們的言辭，還會評估他們的行動。」

美國將幫助所有敘利亞團體建立獨立、主權的政府，並承諾提供人道援助，幫助敘利亞從13年的內戰中恢復。

拜登特別提到，美國政府致力於協助被敘利亞政府扣押的美國記者泰斯（Austin Tice）回家。泰斯於2012年在大馬士革遭綁架，拜登表示，美國相信泰斯仍然活著。

敘利亞反叛軍於8日成功攻佔首都大馬士革。俄羅斯外交部表示，阿薩德已辭職並離開敘利亞，結束其家族數十年的獨裁統治；據拜登透露，目前阿薩德可能身處莫斯科，他強調應對阿薩德進行追責。

阿薩德於2000年繼承其父的領導地位。他的盟友包括俄羅斯、伊朗及黎巴嫩武裝組織真主黨。拜登表示，這些盟友如今的實力遠不及他上任時。

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