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敘利亞阿薩德政權垮台震盪中東　全球反應一次看

▲敘利亞總統阿塞德（Bashar Assad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞總統阿薩德流亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

敘利亞反抗軍今天掌控首都大馬士革後，宣布總統阿薩德已垮台且被迫出逃。敘利亞內戰爆發超過13年後，阿薩德家族長達數十年的統治告終，此事為中東地區投下震撼彈。

國際社會對敘利亞政局丕變有何反應，路透社彙整如下：

●美國總統拜登

白宮透過聲明表示：「拜登（Joe Biden）總統及其團隊密切關注敘利亞發生的驚人事件，並跟區域夥伴持續保持聯絡。」

●美國總統當選人川普

川普（Donald Trump）於社群媒體真實社群（Truth Social）發文：「阿薩德（Bashar al-Assad）走了。他已離開自己的國家。他的保護國，普丁（Vladimir Putin）領導的俄羅斯已不再有興趣保護他。」

發文還寫道：「俄國和伊朗現在處於疲弱狀態，一個是因為烏克蘭和經濟不佳，另一個則因以色列及其作戰取得成功。」

●美國國防部官員夏皮洛

美國國防部主管中東事務的副助理部長夏皮洛（Daniel Shapiro）在波斯灣國家巴林舉行的安全會議「麥納瑪對話」（Manama Dialogue）談到，美國將繼續在敘利亞東部駐軍，並會「採取必要措施防止伊斯蘭國（Islamic State）捲土重來」。

夏皮洛還呼籲各方保護平民，尤其是少數民族，以及尊重國際規範。

●俄羅斯外交部

俄羅斯外交部發布聲明表示，阿薩德下令政權和平轉移後，便辭去總統職務並離開敘利亞。

●俄羅斯上議院副議長科薩切夫

俄羅斯國際傳真社（Interfax News Agency）報導，科薩切夫（Konstantin Kosachyov）指出，敘利亞人民將必須獨自面對全面內戰，並暗示莫斯科當局準備在某些情況下支持敘國人民。

●土耳其外交部長費丹

費丹（Hakan Fidan）於卡達首都杜哈舉行的記者會上談到，敘利亞已達到人民將型塑自己國家未來的階段，當地出現了希望。

他還說，新的敘利亞不應對鄰國構成威脅，而是要消除威脅。非法的庫德工人黨（PKK）民兵進行的任何擴張，在敘利亞都不能被視為合法。

●德國外交部長貝爾伯克

貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示：「不可能確切說明敘利亞目前發生什麼事，但有件事很清楚：對數以百萬計的敘利亞人民而言，阿薩德垮台意味著，在他的政權犯下無窮惡行後，終於可以第一次大大鬆口氣。」

她說道：「這國家現在絕不能落入其他極端分子手中，無論他們有何種偽裝。因此，我們呼籲衝突各方負起他們對所有敘利亞人的責任，包括全面保護庫德族、阿拉維派（Alawites）或基督徒等少數民族及宗教群體。」

●英國副首相芮納

芮納（Angela Rayner）提到：「獨裁統治與恐怖主義為已經面臨如此多苦難的敘利亞人民帶來問題，也導致區域不穩定。這就是為何我們必須有政治解決方案，讓政府為敘利亞人民的利益採取行動。這就是我們期盼的。」

●聯合國敘利亞問題特使裴凱儒

裴凱儒（Geir Pedersen）藉由聲明強調，數以百萬計的敘利亞人明確表達，他們期望穩定且具包容性的過渡性安排可就緒。

裴凱儒敦促所有敘利亞人，當他們試圖重建社會，應將對話、團結以及尊重國際人道法和人權視為首要之務。他還說，在敘利亞人民邁向穩定及包容性未來的路程中，自己已經準備好支持他們。

●聯合國人道事務協調廳負責人佛萊徹佛萊徹（Tom Fletcher）談到：「敘利亞事態發展速度驚人。長達10多年的衝突導致數以百萬計民眾流離失所，現在還有更多人處於危險中。」

他還承諾，無論何時何地，會盡其所能支持有需要的人，包括提供食物、飲水、燃料、帳篷和毯子。

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