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美媒：川普將禁外籍人士赴美「生育旅遊」

▲▼美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮。（圖／路透）

▲美國候任總統川普今天前往巴黎與各國政要參加聖母院重新開放典禮。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普預料將在明年1月就職後，首先改變美國行之有年的移民制度，並取消外籍人士赴美「生育旅遊」、嬰兒取得美國護照與社會安全碼等福利。「華爾街日報」指出，川普移交團隊已準備處理上任後的法律訴訟。

美國憲法第14修正案第一款1868年明定，在美出生及歸化者皆為美國及居住州的公民。川普在首任期間，原本打算透過行政命令變更非法與無證者，及透過旅遊簽證赴美生產人士子女的公民權，但未見施行，如今捲土重來的川普將改善移民問題列為首日政績重點。

▲▼美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮。（圖／路透）

▲▼美國候任總統川普今天與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮。（圖／路透）

▲▼美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮。（圖／路透）

川普8日接受美國國家廣播公司（NBC）週日論壇節目「會晤新聞界」（Meet the Press）訪問表示，將透過行政命令尋求廢除在美出生即取得公民權的規定，強調美國必須停止這種作法，因為太荒謬了。

川普將非法移民問題列為上任首日即將改變的政策。無證者在美生產或結婚常面臨遣返父母但子女有權合法居留的人道爭議，甚至引起訴訟。川普呼應出任邊境沙皇（The Border Czar）霍曼（Tom Homan）的說法，這次不會有人道爭議，非法移民在美生產全家都將遣返。

▲▼美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮。（圖／路透）

▲川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與各國政要參加聖母院重新開放典禮。（圖／路透）

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）引述瞭解安排人士的說法報導，川普移交團隊已著手研擬數份行政命令，大幅減少在美出生即自動擁有公民權的狀況，團隊同時已準備處理法律訴訟。

川普如果上任第一天即簽署行政命令，規定非法或持旅遊簽證入境在美生產的嬰兒不具備取得所有公民權利，包括申請護照等，勢必即刻引起挑戰憲法的法律訴訟。川普團隊正在研擬禁令規模，最後規定可能聚焦在改變聯邦機構發給公民文件的條件，例如美國護照。

嚇阻行之有年的赴美「生育旅遊」也是川普行政命令計畫嚴打的問題，懷孕女性持有旅遊簽證或免簽入境在美生產，子女可享有公民福利。川普團隊人士指出，其中一項處理手段是緊縮發給旅遊簽證。美國的免簽與旅遊簽證依各國狀況規定不一，有的可取得10年簽，每次可停留達6個月。

川普移交團隊發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，川普會使用所有層次的權力達成競選承諾，一次改變所有移民系統問題。支持川普的右翼人士認為，美國憲法第14修正案長期遭誤解，19世紀時的目的是為了奴隸公民權。過去中國業者公開推銷生育旅遊，亞洲航空業者還為此禁止意圖赴美生產的旅客。

川普曾在競選期間表示，在美出生嬰兒的父母至少一人需為美國公民，或具合法長期居留身分可成為美國公民者，才具美國身分。如果父母身分不符規定，聯邦機構將拒絕為嬰兒提供護照、社會安全碼及各項福利。不過有憲法學者認為，川普的行政命令不足以改變憲法修正案的法律高度。

1898年，美國因排華法案，拒絕舊金山出生、父母為美籍華人的黃金德入境，黃金德提起訴訟，最高法院當時判決「美國訴黃金德」案（U.S. v. Wong Kim Ark.），確立所有在美境內出生者都為美國公民。

百年前的判例如今又搬上檯面，不過認同川普政策人士認為，案件今非昔比，黃金德的父母在美擁有長期合法居留權，和當前無證者的爭議是兩碼事。

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