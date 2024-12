捨不得放手？川普「霸氣緊牽」馬克宏　重現7年前經典場景

▲川普與馬克宏握手的奇特姿勢,很快引發熱議。(圖/達志影像/美聯社,下同。)



記者吳美依/綜合報導

美國總統當選人川普7日前往法國,參加巴黎聖母院重新開放典禮,也是贏得總統大選之後,首次海外訪問。但是,他與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)奇特的握手姿勢,意外重現7年經典場面,引起網友熱議。

根據畫面,川普高舉右手手肘、使勁握住馬克宏左手,並且在對方多次示意之後,才終於鬆開。這個畫面讓人想起,2017年川普第一屆任期時,美法總統各自帶著夫人一起散步,川普與馬克宏也「握手」長達29秒,但姿勢卻相當彆扭,看起來更像是在互相拉扯。

▼川普與馬克宏7日的握手畫面。



President Trump manhandles French President Emmanuel Macron with one of the most dominating handshakes I’ve ever seen



We are so back



pic.twitter.com/G2DPvO7wLs