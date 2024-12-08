　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捨不得放手？川普「霸氣緊牽」馬克宏　重現7年前經典場景

▲▼12月7日，法國總統馬克宏歡迎美國總統當選人川普抵達愛麗舍宮（Elysee Palace）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與馬克宏握手的奇特姿勢，很快引發熱議。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普7日前往法國，參加巴黎聖母院重新開放典禮，也是贏得總統大選之後，首次海外訪問。但是，他與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）奇特的握手姿勢，意外重現7年經典場面，引起網友熱議。

根據畫面，川普高舉右手手肘、使勁握住馬克宏左手，並且在對方多次示意之後，才終於鬆開。這個畫面讓人想起，2017年川普第一屆任期時，美法總統各自帶著夫人一起散步，川普與馬克宏也「握手」長達29秒，但姿勢卻相當彆扭，看起來更像是在互相拉扯。

▼川普與馬克宏7日的握手畫面。

▼2017年川普與馬克宏握手29秒的經典畫面。

網友喬治（George）在X寫道，「川普總統再次用他的『握手』統治世界領袖。在川普對他做了這番扭曲與拉扯之後，馬克宏可能需要做個手部按摩了。」網友亨南德斯（Drew Hernandez）也打趣表示，「川普總統用我見過最強勢的握手方式，粗暴對待法國總統馬克」，直呼川普時代真的回來了。

網友拉格（Colin Rugg）笑說，「7年過去了，川普和馬克宏之間的握手之戰仍在繼續。」作家勒費弗雷（John Lefevre）也直言，「川普和馬克宏的握手太搞笑了。因為它發生了兩次。而你知道，馬克宏被告知做好準備，甚至可能練習過，但還是處於劣勢。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割！
恩師瓊瑤過世　古巨基唱〈好想好想〉痛哭失聲
半夜3點上工！　台中城市馬拉松攤販總召「休息一下」猝死
LINE手機新功能「訊息秒變色」　超強變化！萬人狂玩：這好酷
快訊／中山美穗解剖　死因出爐
劉家昌癌逝　章立衡發聲「求送最後一程」
快訊／內湖男返家　見「母姊雙亡」陳屍臥房嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以軍向戈蘭高地派兵　部隊進入軍事緩衝區

架空尹錫悅！韓總理、黨魁暗示共同執政　國會議長嗆：違憲

阿塞德可能逃往莫斯科！　趁夜離開首都前往空軍基地

捨不得放手？川普「霸氣緊牽」馬克宏　重現7年前經典場景

22歲網美成「粉紅收屍」！被85歲男友寫進遺囑...開心病床邊熱舞

飛機從雷達上消失！阿塞德逃亡行蹤成謎　敘反抗軍全力尋人

2台灣竹聯幫成員在菲律賓被抓！　涉嫌詐欺遭通緝

敘反抗軍占領大型監獄「放走囚犯」　整票獲釋畫面曝光

性愛郵輪「紅色房間」秘辛曝光！　前員工曝：換妻族超愛

敘利亞反抗軍政變！阿塞德政權垮台　拜登：密切關注局勢發展

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

以軍向戈蘭高地派兵　部隊進入軍事緩衝區

架空尹錫悅！韓總理、黨魁暗示共同執政　國會議長嗆：違憲

阿塞德可能逃往莫斯科！　趁夜離開首都前往空軍基地

捨不得放手？川普「霸氣緊牽」馬克宏　重現7年前經典場景

22歲網美成「粉紅收屍」！被85歲男友寫進遺囑...開心病床邊熱舞

飛機從雷達上消失！阿塞德逃亡行蹤成謎　敘反抗軍全力尋人

2台灣竹聯幫成員在菲律賓被抓！　涉嫌詐欺遭通緝

敘反抗軍占領大型監獄「放走囚犯」　整票獲釋畫面曝光

性愛郵輪「紅色房間」秘辛曝光！　前員工曝：換妻族超愛

敘利亞反抗軍政變！阿塞德政權垮台　拜登：密切關注局勢發展

以軍向戈蘭高地派兵　部隊進入軍事緩衝區

嘉義縣農民節慶祝大會　表揚178位傑出農民

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

無緣巴黎奧運曾想放棄　小可愛林呈璟世錦賽摘銅有收穫

榮耀號故障旅客滯留　明沖繩回台機票賣完

租8年套房！房東「便宜82萬賣他」　台中男卻超抖

「老公不願接下班」她果斷離婚！　網見細節力挺：恭喜脫離苦海

嘉義縣烘焙衛生輔導　21家業者60件餡料及成品通過檢驗

鵜鶘砍將英格雷復出第2場又退場　腳踝嚴重扭傷退場

屏東市機場外環道轎車撞爛燒成火球　駕駛慘死身分待查

女店員「英文連珠炮」摃殺價　全程霸氣外露...老外喝西北風

國際熱門新聞

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

性愛郵輪「紅色房間」秘辛曝光

即／韓執政黨：即日起停止尹錫悅所有政務

大馬士革航班全停飛　旅客驚慌亂衝

機上「排隊等廁所」超NG　3原因曝光

撿怪石以為是黃金　鑑定結果更驚喜

尹錫悅道歉忍不住偷笑！嘴角失守畫面曝

南韓前防長金龍顯被捕

金龍顯計畫曝光　企圖攻擊北韓發布戒嚴

敘利亞總理：準備和平移交政權

2台灣人在菲律賓被抓！

敘利亞總統跑了　反抗軍：阿塞德政權垮台

韓在野續提彈劾尹錫悅　執政黨主張總統「有序下台」

傳尹錫悅6個月內下台　時間點最快今確定

更多熱門

相關新聞

關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

關稅政策　是川普的「萬靈丹」？

11月25日川普才在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國再加徵10%關稅。似乎川普明年1月上任就可能打破2020年7月才施行的北美自由貿易協定（USMCA）。

川普與法烏領袖三邊會談　商討俄烏戰爭等關鍵議題

川普與法烏領袖三邊會談　商討俄烏戰爭等關鍵議題

「這不是我們的戰爭」　川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

「這不是我們的戰爭」　川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

恐新政府報復　拜登考慮預先赦免反川普人士

恐新政府報復　拜登考慮預先赦免反川普人士

馬斯克捐84億元助川普勝選　成美國頭號政治金主

馬斯克捐84億元助川普勝選　成美國頭號政治金主

關鍵字：

川普馬克宏握手

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

即／台中城市馬拉松「攤販總召」搶救無效亡

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面