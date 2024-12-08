捨不得放手？川普「霸氣緊牽」馬克宏　重現7年前經典場景

▲川普與馬克宏握手的奇特姿勢，很快引發熱議。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普7日前往法國，參加巴黎聖母院重新開放典禮，也是贏得總統大選之後，首次海外訪問。但是，他與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）奇特的握手姿勢，意外重現7年經典場面，引起網友熱議。

根據畫面，川普高舉右手手肘、使勁握住馬克宏左手，並且在對方多次示意之後，才終於鬆開。這個畫面讓人想起，2017年川普第一屆任期時，美法總統各自帶著夫人一起散步，川普與馬克宏也「握手」長達29秒，但姿勢卻相當彆扭，看起來更像是在互相拉扯。

▼川普與馬克宏7日的握手畫面。



President Trump manhandles French President Emmanuel Macron with one of the most dominating handshakes I’ve ever seen



We are so back



pic.twitter.com/G2DPvO7wLs — Drew Hernandez (@DrewHLive) December 7, 2024



▼2017年川普與馬克宏握手29秒的經典畫面。



網友喬治（George）在X寫道，「川普總統再次用他的『握手』統治世界領袖。在川普對他做了這番扭曲與拉扯之後，馬克宏可能需要做個手部按摩了。」網友亨南德斯（Drew Hernandez）也打趣表示，「川普總統用我見過最強勢的握手方式，粗暴對待法國總統馬克」，直呼川普時代真的回來了。

網友拉格（Colin Rugg）笑說，「7年過去了，川普和馬克宏之間的握手之戰仍在繼續。」作家勒費弗雷（John Lefevre）也直言，「川普和馬克宏的握手太搞笑了。因為它發生了兩次。而你知道，馬克宏被告知做好準備，甚至可能練習過，但還是處於劣勢。」