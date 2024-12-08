男赴溪頭登山突心肌梗塞　搜救隊拚4小時搬下山搶救

記者高堂堯／南投報導

60歲山友陳姓男子今天赴溪頭登山，突感胸痛、無力行走；消防隊獲報後立即派遣人車前往救援，發現陳男有心肌梗塞現象，隨即接力搬運，花費4個多小時將他送下山就醫，及時保住寶貴生命。

▲山友陳姓男子於溪頭登山步道發生心肌梗塞，所幸平安獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局指出，上午10時24分接獲陳男本人報案，指稱其位於溪頭鳳凰山登山步道上第二土地公廟處，其胸部疼痛、冒冷汗、嘔吐，肢體無力無法移動，需要人員搬運，並有救護需求；鹿谷分隊接獲報案後，立即派遣人車且群呼義消，並整備SKED相關搬運裝備後前往；勤務車於12時8分抵達車行終點，步行30多分鐘後，於12時35分接觸陳男。

據該陳男向搜救人員陳述，其與同行友人前往溪頭爬山健行，但突感身體不適無法自行下山，立即撥打119尋求幫助；搜救人員發現他臉色雙脣慘白，現場量測血壓、血氧、做12導程心電圖及評估其呼吸、意識狀況後，所幸生命徵象穩定、意識清楚，但心電圖顯示有心肌梗塞的現象。

消防人員再給予陳男適當處置後，利用長背板及SKED固定，接力搬運下撤，於下午15時5分終於抵達溪頭停車場，隨即由鹿谷救護車後送至竹山秀傳醫院，順利救回陳男一命。