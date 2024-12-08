　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

男赴溪頭登山突心肌梗塞　搜救隊拚4小時搬下山搶救

記者高堂堯／南投報導

60歲山友陳姓男子今天赴溪頭登山，突感胸痛、無力行走；消防隊獲報後立即派遣人車前往救援，發現陳男有心肌梗塞現象，隨即接力搬運，花費4個多小時將他送下山就醫，及時保住寶貴生命。

▲山友陳姓男子於溪頭登山步道發生心肌梗塞，所幸平安獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲山友陳姓男子於溪頭登山步道發生心肌梗塞，所幸平安獲救。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投縣消防局指出，上午10時24分接獲陳男本人報案，指稱其位於溪頭鳳凰山登山步道上第二土地公廟處，其胸部疼痛、冒冷汗、嘔吐，肢體無力無法移動，需要人員搬運，並有救護需求；鹿谷分隊接獲報案後，立即派遣人車且群呼義消，並整備SKED相關搬運裝備後前往；勤務車於12時8分抵達車行終點，步行30多分鐘後，於12時35分接觸陳男。

▲山友陳姓男子於溪頭登山步道發生心肌梗塞，所幸平安獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

據該陳男向搜救人員陳述，其與同行友人前往溪頭爬山健行，但突感身體不適無法自行下山，立即撥打119尋求幫助；搜救人員發現他臉色雙脣慘白，現場量測血壓、血氧、做12導程心電圖及評估其呼吸、意識狀況後，所幸生命徵象穩定、意識清楚，但心電圖顯示有心肌梗塞的現象。

▲山友陳姓男子於溪頭登山步道發生心肌梗塞，所幸平安獲救。（圖／記者高堂堯翻攝）

消防人員再給予陳男適當處置後，利用長背板及SKED固定，接力搬運下撤，於下午15時5分終於抵達溪頭停車場，隨即由鹿谷救護車後送至竹山秀傳醫院，順利救回陳男一命。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
前美女主播「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪
吃很清淡卻有脂肪肝！「4食物」藏地雷　譚敦慈示警了
山下智久「超流利英文告白周杰倫」：I love you
快訊／氣象署晚間突發布「強風特報」！多地慎防10級強風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

男赴溪頭登山突心肌梗塞　搜救隊拚4小時搬下山搶救

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新北冬季限定「黑金」　東北角野生紫菜最鮮海味

新北冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術代代傳承

新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

雲林慈善基金會捐款新北育幼院、安老院　林進忠：擴大社福

《台灣超人》看見身障人物之美　曲全立：超人就是超越自己

孝順富二代要娶公托女老師　只因女方是「洗屁高手」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

劉子銓驚喜現身為趙小僑慶生　典典寶寶萌唱生日快樂獻親親

王傳一拍親密戲「最清楚她身體」　五度搭檔賴雅妍...女兒有陰影？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

男赴溪頭登山突心肌梗塞　搜救隊拚4小時搬下山搶救

靈鷲山華嚴經柱裝臟大典　與諸佛結下生生世世法緣

新北市圖推職人故事館　說新店在地產業故事

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新北冬季限定「黑金」　東北角野生紫菜最鮮海味

新北冬茶比賽青農勇奪茶王　侯友宜讚製茶技術代代傳承

新北嘉年華打造多元舞台　年輕創業大展青年活力

雲林慈善基金會捐款新北育幼院、安老院　林進忠：擴大社福

《台灣超人》看見身障人物之美　曲全立：超人就是超越自己

孝順富二代要娶公托女老師　只因女方是「洗屁高手」

快訊／19歲消防替代役「新北城林橋墜河」！衣物、證件留橋上

你的誕生石是什麼？關於12個月份誕生石的意義與祝福大公開

二度被控「收中共錢拍成都VLOG」！　魚乾鄭重澄清5疑問回擊喊告

台灣拳后林郁婷領銜　BE HEROES女性運動日前進彰化

預售屋解約潮來了！投資客大翻車　央行打房沒人敢當「接盤俠」

山下智久降臨大巨蛋　「超流利英文告白周杰倫」：I love you

情侶在一起多久？研究「看1指標」預測4年後會不會分手

快訊／氣象署晚間突發布「強風特報」！多地慎防10級強風

高鐵女「喝水打翻潑小孩」遭家長淋頭！乘客還原：蹲地尖叫才被淋

前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

台南市肉鵝場檢出禽流感動保處撲殺處置

新總館聖誕樹首次嘗試綠能點燈

麻警前進大山國小暨社區聯合運動會宣導

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

富二代要娶公托女老師　因她是「洗屁高手」

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

男登山突心肌梗塞　搜救隊搬下山搶救

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

台南做工行善團服務檢討暨交流分享感恩餐會

台南山上花園水道博物館補植櫻花打造浪漫

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

更多熱門

相關新聞

搶座位女子飲料灑到小孩「家長氣炸潑水狂罵」　警：雙方皆不提告

搶座位女子飲料灑到小孩「家長氣炸潑水狂罵」　警：雙方皆不提告

台灣高鐵今日一列826車次旅客因座位問題發生糾紛，穿著淺藍色上衣的女子疑似將水潑到小孩，一旁媽媽看到後氣憤舉起水瓶朝女子頭上灑水，女子當場放聲哭喊，其他車上乘客見狀上前安撫，並通報列車人員，場面混亂。台灣高鐵公司對此表示，後續由鐵路警察協助處理，未影響高鐵營運，鐵路警察局表示，雙方互相道歉，暫不提出告訴。

18歲無照女騎士追撞公車再撞賓士　命大輕傷

18歲無照女騎士追撞公車再撞賓士　命大輕傷

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台巨蛋外「求1張票」

周董最終場！正妹飛8hrs回台巨蛋外「求1張票」

合歡山武嶺亭拍到「遊客打麻將」　警追是否涉賭

合歡山武嶺亭拍到「遊客打麻將」　警追是否涉賭

關鍵字：

溪頭登山心肌梗塞影音

讀者迴響

熱門新聞

遭名導射後不理！女星轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！超扯原因曝光

遊日注意！東京等地驚爆「蘋果病」疫情升溫

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓後死亡

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面