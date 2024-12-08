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高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩「全身濕」　母反擊礦泉水倒她頭

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

高鐵乘客因座位問題爆發糾紛，一名母親想跟小孩坐在一起於是跟男乘客喬座位，沒想到空檔時一名女子要坐下，結果女子反罵沒水準，並疑似故意將水倒在小孩頭上，而母親也反擊拿礦泉水倒在女子頭上。對此，警方表示安撫雙方情緒後，均表示暫不提告。

▲▼高鐵旅客發生糾紛 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲高鐵旅客發生糾紛，女子水淋到小孩，小孩母親拿礦泉水反擊。（圖／記者楊永盛翻攝）

有網友在Threads以及爆廢公社公開版發文表示，當時一名母親想帶小孩坐在一起，所以跟後排的男生換位置，空檔時短髮女子準備坐下，媽媽跟女子說是要換位置，結果雙方爆發糾紛。女子聲稱要喝水但是車子晃了一下所以打翻水，導致小孩的頭跟衣服整個都濕了，而母親非常生氣，也倒水在女子頭上，媽媽說不能讓別人這樣對待小孩。

▲▼高鐵旅客發生糾紛 。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲有乘客說明前因後果。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

警方指出，8日13時52分，高鐵826次有乘客爆發糾紛，獲報後立即派員前往查處，經查張姓母親及兒子，與另一名張姓女子於列車即將停靠苗栗站時，張母稱因誤解張女是因座位協調問題，故意將水壺內水倒於其兒子身上，造成兒子身上衣服全濕且遭到驚嚇，因而便拿取身旁礦泉水，向張女澆淋。

警方表示，張女稱是因列車晃動不小心將水淋到她兒子，非故意行為，案發當時本局護車大隊於列車上做初步處理，後續列車抵達新竹站後交接由本分局青埔所處理。經本員警安撫雙方情緒後，均表示暫不提告，警方後續告知相關權利後，各自離去，處事過程全程錄音影音，並保留高鐵826次監視器畫面，登記備查。

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