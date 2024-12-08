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搶座位女子飲料灑到小孩「家長氣炸潑水狂罵」　警：雙方皆不提告

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵一列826車次疑似旅客因爭搶座位，發生糾紛，警方到場後雙方道歉，暫不提告。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣高鐵今日一列826車次旅客因座位問題發生糾紛，穿著淺藍色上衣的女子疑似將水潑到小孩，一旁媽媽看到後氣憤舉起水瓶朝女子頭上灑水，女子當場放聲哭喊，其他車上乘客見狀上前安撫，並通報列車人員，場面混亂。台灣高鐵公司對此表示，後續由鐵路警察協助處理，未影響高鐵營運，鐵路警察局表示，雙方互相道歉，暫不提出告訴。

有乘客拍下過程的穿著淺藍衣女子蹲在地上被潑水後，不斷號啕大哭還說「到底怎麼了」，一旁爸爸、媽媽氣憤回說，「太過分、太誇張，她先弄我的孩子」，車上其他乘客也說，找警察來、不要這樣，整個過程被拍成影片上傳到社群平台，引起網友熱論。

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有網友留言指出，身穿白上衣的一名媽媽帶著2個小孩搭乘高鐵，但因座位分開，媽媽詢問與兒子坐同排位置的男子，是否願意交換座位讓她與兒子坐在一起，該男子同意後起身，淺藍衣的女子直接衝過來坐下。

網友說，該位媽媽好聲好氣跟女子說男子跟她交換座位，結果淺藍衣女子罵媽媽沒水準，起身後拿不明液體往小孩頭上淋下去，小孩被嚇壞，等高鐵監視器出來一切就真相大白。

但也有搭同列車的乘客留言表示，淺藍衣女子喝水不小心潑到小孩，女子很抱歉，只是父母反應很大，小孩尖叫，女子被嚇到一堆人在看，父母一直咄咄逼人，很多勸叫警察處理就好，該網友認為兩邊都有錯，才一發不可收拾。

對此，台灣高鐵公司表示，經查，本事件發生於今日北上826車次，列車長於列車停靠苗栗站時，接獲通報有旅客發生糾紛，隨即到場安撫雙方情緒，並通報鐵路警察及保全人員到場，後續由鐵路警察協助處理。此事件並未影響高鐵營運。

鐵路警察局說明，今天下午1時52分，高鐵826次列車11車廂發生旅客糾紛，鐵路局青埔分駐所員警獲報到場，查明雙方當事人於該列車即將停靠苗栗站時，因自由座車廂座位換座問題，致衍生潑灑礦泉水紛爭。

鐵警表示，雙方於高鐵新竹站下車後，經溝通後針對脫序行為互相表示非故意，並互相道歉，暫不提出告訴，本分局已抄錄雙方資料並告知相關訴訟權利。如發現高鐵車廂內發生衝突糾紛事件，請保持冷靜並通報鐵路警察或列車長協處。

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