合歡山武嶺亭拍到「遊客打麻將」　警追查：若涉賭最高罰5萬

▲合歡山武嶺亭日前傳遊客當眾打麻將。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

合歡山武嶺是欣賞日出勝地，但日前居然有遊客在武嶺觀景台上打麻將，並被即時監視畫面拍下，令人傻眼；警方表示，將循線追查相關車輛及人員，若確實在公共場所賭博，依法可處5萬元以下罰金。

「中橫路況交通資訊站」臉書粉專小編6日上午發文，提到有網友私訊告知，「小編…好像有人在你的廟前…那個…」小編納悶回問「哪個？」對方則說「就是會一直自摸、碰來碰去的那個…」因為這句實在太引人遐想，小編當下馬上打開即時影像畫面，竟看到武嶺牌樓前有幾個人穿著禦寒衣物、圍著坐在一起，卻不是在取暖賞景，而是自備了小方桌，正在切磋麻將牌技。

從相關畫面看來，4人約9點左右開始打牌，原本擠在武嶺亭觀景台角落，不久後竟把迷你麻將桌移到牌樓前繼續打，吸引不少人觀戰，快10點才收攤離去。

畫面一公布也讓大批網友笑翻，「一直自摸就不冷啦」、「台灣目前最高（海拔）麻將大賽」、「看來下次就是慈善撲克王大賽了」、「武嶺盃雀神大賽」、「決戰武嶺之巔！」「自摸、碰來碰去，形容得很貼切。」還有人曝光後續畫面，麻將桌引來超多遊客觀戰，「還越來越多人。」

仁愛警分局指出，當天確實接獲民眾報案，指稱在合歡山武嶺亭有人打麻將，雖經派員前往，抵達現場後未發現上述情事，但調閱相關監視器後，仍將循線追查相關車輛及人員，釐清是否有賭博情事；分局也呼籲，在公共場所賭博，涉嫌違反《刑法》第266條，可處5萬元以下罰金，請民眾切勿以身試法。