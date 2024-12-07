體驗都市農夫耕種　新北4處市民農園開放承租

▲淡水市民農園由淡水區農會邀請講師到場講解有機栽培法。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局與淡水區、土城區、樹林區及新店地區農會合作，設置4處市民農園，推廣友善耕作，讓民眾在工作之餘，體驗田園樂趣、品嚐自己種植出來既美味又健康的農產品。今（7日）淡水市民農園舉行有機講座及成果發表會，讓承租戶學習新知、互相交流，目前4處市民農園開放承租，有興趣的朋友們歡迎詢問相關農會，加入市民農園行列，成為都市農夫。

為有效利用農地，讓民眾體驗蔬菜耕作樂趣，新北市農業局推動市民農園，由民眾提供自有農地，再由市府及農會協助媒合民眾與地主簽約承租，目前共有樹林、新店、土城及淡水4處市民農園，栽種總面積約2.37公頃。市民農園的農地以10坪為1單位，採友善耕作方式，禁止使用化學肥料及農藥，農園提供種子、種苗、資材及各類工具，現場並有田間管理員提供栽種知識諮詢，有興趣加入的民眾歡迎向各市民農園的轄區農會詢問承租狀況，並由農會安排承租事宜。

▲民眾在工作之餘可體會田園樂趣。

淡水市民農園於7日舉辦有機推廣講習暨成果展，邀請淡水社區大學講師程進益講解有機栽培方法，提升民眾知識技能，並展示辛苦耕耘成果。長期於農園承租的張先生表示，自己是趁工作之餘，利用閒暇時間耕作，親自翻土、除草，體驗田園生活給自己帶來很大的樂趣，自己種的蔬菜由於沒有添加任何農藥，吃起來特別安心，與其他租戶互相展示、分享收成時也覺得很有成就感，之後也會持續承租，當個都市農夫。

淡水區農會總幹事高忠表示，感謝農業局自淡水市民農園成立後持續協助維護市民農園，農會也積極配合，辦理課程講習、成果展等活動，市民農園的收成除了讓民眾自行享用外，還會將收成的一部分捐助給當地弱勢團體，今年已經捐了1000多台斤的蔬菜，將健康美味分享給更多人。

新北市農業局表示，希望藉由市民農園，把有機友善的觀念帶入市民的生活中，讓大家養成吃有機的好習慣，學習農業知識同時還能吃得安心！歡迎市民朋友趁年底農園釋出較多空位的期間，加入市民農園，享受田園生活，維持身心健康。

▲新北市共有樹林、新店、土城及淡水4處市民農園，栽種總面積約2.37公頃。