吳沛憶無懼陳玉珍24小時道歉令　回嗆：妳趕緊下台國家會感謝妳

▲吳沛憶指控陳玉珍自己把外套拉下，意圖製造性騷。（圖／翻攝自Facebook／吳沛憶）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上週五為選罷法爆發衝突，國民黨立委陳玉珍不滿被民進黨立委吳沛憶控只穿內衣企圖「碰瓷」性騷，要求24小時道歉，稍早稱時限已到，周一將召開記者會接著提告。對此，吳沛憶回應，影片到時候全部會給法官看，「像陳玉珍這樣的不適任立委趕緊辭職下台，國家會感謝妳」。

吳沛憶說，立委應該為民服務，但陳玉珍的行為專門在破壞人民權利。翻閱新聞，陳玉珍早已多次拿「嗆賭辭職下台」操作話題搶聲量，「任何一個公司都無法忍受員工多次嗆賭辭職，然後又賴著不走」，吳痛批，「妳在立法院的惡行惡狀連道歉都不夠，一天到晚想辭職，妳就直接下台吧。」

吳沛憶表示，陳玉珍的自拉內衣全都露，各種影片也全都錄，她連款式都記錄了，只是有些不適合讓孩子看到沒上傳，「但是放心，到時候全部會給法官看」。她表示，台灣還有很多國家大事我們正在奮鬥中，國民黨立委整天關心的是缺牙哪裡補、內衣穿幾件，國民黨立委領著納稅人薪水卻是尸位素餐，國民黨不給司法院預算，陳玉珍又整天為了炒作聲量提告，增加司法人員負擔、濫用司法資源，傷害文官體系，「像陳玉珍這樣的不適任立委趕緊辭職下台，國家會感謝妳」。

吳沛憶也嗆，立法院長韓國瑜曾在主持院會時，要求立委要注重服裝儀容要整齊，「陳玉珍這次自己打開外套、內衣外露、霸佔韓國瑜院長的主席台」，她的評論其實不重要，還是請韓國瑜評評理，在國會殿堂，自己打開外套、內衣外露，這算是整齊的服裝儀容嗎？