吳沛憶慘了！陳玉珍明提告　「露運動內衣就是想被性騷擾？」

▲陳玉珍提供外套內有穿襯衫影像。（圖／立委陳玉珍提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院6日爆發朝野衝突，綠委吳沛憶指控藍委陳玉珍外套下只穿內衣，企圖「碰瓷」性騷，陳玉珍則駁斥稱襯衫遭扯破，喊話對賭「誰說謊誰下台」，吳超過24小時不道歉就告。陳玉珍今（8日）表示，時限已到，周一將召開記者會接著提告，「吳沛憶說女性同胞只要穿著暴露，就是打算來製造被騷擾」，如此父權言論民進黨婦女部沒意見嗎？

立法院日前院會藍綠因《選罷法》再度大打出手，雙邊都有人掛彩，搏鬥65分鐘後，立法院長韓國瑜宣布散會。吳沛憶事後在臉書貼出一段「藍委陳玉珍拉下外套的影片」，質疑她「脫衣求碰瓷」，在外套下面只穿內衣，並非造型穿搭，並質疑若被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。陳玉珍對此親自到該貼文底下留言，「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台」。陳也寫下另一則留言，「我找到我的袖子有拉出來的影像了，吳沛憶這一種真的是非常愛造謠生事！公開栽贓！有什麼資格當國會議員！大家看我上面手的袖子是拉出來的。」

眼見24小時時限已到，但吳沛憶仍無認錯之意，陳玉珍痛批，自己只好在下個禮拜上班的時間對吳提告了，把此事件交給司法去解決。另外她也點名民進黨婦女部，怎麼這個時候都消失不見了？吳沛憶這種違反性平觀念的發言，說女性同胞只要穿著暴露，「外套裡面只穿內衣，就不是常識來看的穿搭，是打算來製造被騷擾」，這種完全違反性平觀念的發言，民進黨的婦女部門，那些尊重性平觀念團體在哪裡？是不是應該出來表態？譴責吳沛憶這一種違反性平觀念的發言？

陳玉珍表示，照吳沛憶的觀念，只要任何人只要穿一件運動內衣暴露出來，就是脫衣求碰瓷？就是有意圖想要要做什麼？就是有意圖想要被性騷擾？吳沛憶整篇臉書的發文，根本充滿了父權主義的觀念，滿滿充滿了貶低女性的觀念。

陳玉珍也引用作家朱家安「穿太露與性侵迷思：如何避免譴責受害者」一文，朱家安曾提醒，性侵案的發生出自行為人違反受害者的意願，以暴力威嚇或權力展示的方式逼迫。因此，朱家安認為這種責任分配的方式，僅是轉移了加害者的責任，並從中規訓女性應該聽話、應該順從，陳玉珍認為，而吳沛憶就是在給社會大眾一個錯誤的連結。

