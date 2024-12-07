陳玉珍對賭「沒穿襯衫就下台」　吳沛憶秀影片：亂提法案的人該下台

記者杜冠霖／台北報導

立法院院會6日因國民黨突襲欲變更議程審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍綠爆發肢體衝突。綠委吳沛憶貼出一段「藍委陳玉珍拉下外套拉鍊的影片」表示，陳玉珍外套下面只穿內衣，根本是故意的，「意圖製造性騷擾」。陳玉珍怒轟「如果裡面沒有穿襯衫就辭職下台！」更限期要求吳沛憶道歉，否則開告。對此，吳沛憶今（7日）表示，女性穿著要如何都尊重，只是她拿這事情來對賭說要辭職下台，這是對工作完全不尊重，怎麼樣的人才要辭職下台？就是亂提法案、毀壞國家憲政的人。

吳沛憶昨貼出影片說，陳玉珍在外套下面只穿內衣，常識來看這並不是造型穿搭。她第一時間看到還好心提醒陳玉珍要把衣服拉好，結果發現根本是故意的，這到底是要做什麼？如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。

陳玉珍昨晚深夜大怒，直接到吳沛憶臉書留言，「吳大立委，你敢不敢接受我公開的挑戰？！如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台！如果我裡面有穿襯衫，換你辭職下台！政治人物講話，不能信口開河！」「我找到我的袖子有拉出來的影像了，吳沛憶這一種真的是非常愛造謠生事！公開栽贓！有什麼資格當國會議員！大家看我上面手的袖子是拉出來的」。

吳沛憶今再秀出一段陳玉珍多次自行拉下外套拉鍊的影片，並表示，自己當下看到陳玉珍外套拉鍊掉下來、裡面直接一件內衣外露，就趕快幫她遮，也提醒她趕快拉起來，但幾分鐘之後，就看到陳玉珍自己又把拉鍊拉下來，內衣直接外露。

吳沛憶指出，事實上女性穿著要如何都尊重，只是她拿這事情來對賭說要辭職下台，這是對工作完全不尊重，怎麼樣的人才要辭職下台？就是亂提法案、毀壞國家憲政的人。

吳沛憶指出，還是希望大家可以尊重立委的工作專業，天氣也冷了衣服要穿暖，「不要像我這樣今天就有感冒了，好心的提醒大家注意保暖。」

