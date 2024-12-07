還原傅崐萁抓狂現場　吳思瑤指「見笑轉生氣」：他有些罵給韓國瑜聽的

▲傅崐萁飆罵議事人員。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

記者杜冠霖／台北報導

昨立法院會中國民黨團提變更議程，力拼將選罷法修嚴二三讀。不過，處理變更議程時，綠委成功搶佔主席台，因場面混亂，立法院長韓國瑜宣布休息10分鐘，並與朝野黨團在議場後方商議，過程中，國民黨團總召傅崐萁抓狂飆罵議事人員、綠委吳思瑤、一旁的蔡其昌也掃到颱風尾。民進黨團幹事長吳思瑤今（7日）受訪時還原當下狀況，並表示，傅崐萁想強渡關山卻被民進黨團突破，見笑轉生氣，還殃及無辜，而協商時確實有爭執，傅崐萁非常強硬、要求韓國瑜排除萬難趕快表決，他有些話應該是罵給韓國瑜聽的。

昨日朝野黨團商議時，傅崐萁與民進黨團幹事長吳思瑤起口角，傅崐萁爆粗口痛批，全世界國會沒有這麼丟臉的，為什麼國會不能開會？「你什麼態度啊！下流，讓全部人不能開會，搞什麼東西，全世界ＸＸ丟臉，為什麼不能開會！」而綠委蔡其昌在一旁跟立法院秘書長周萬來討論，卻也被波及，傅崐萁不斷飆罵，「你什麼態度啊！」韓國瑜夾在中間不斷勸說冷靜，「蔡委員很理性，不要這樣！」可惜效果不好，韓國瑜也只能無奈舉起雙手。

傅崐萁仍不斷念念有詞，吳思瑤則質疑，傅崐萁到底大聲什麼？傅崐萁此時也飆罵議事人員，痛批議事人員「搞什麼東西，叫你關後門又不關，不知道保護議長嗎？民進黨偷偷摸摸進來、見不得人，當小偷，只有民進黨會幹這種事情。」

對於昨日衝突，吳思瑤表示，鏡頭帶不到的地方往往顯露一個人的本性，昨天傅崐萁這種囂張跋扈的面孔跟態度，都被呈現出來，黨鞭們在後場都試圖透過朝野協商化解衝突，這考驗黨鞭智慧以及彼此理解包容，傅崐萁一貫霸道，他認為國民黨是多數、愛怎麼搞就怎麼搞，什麼樣的法案想推都可以不遵守協議、強渡關山。

吳思瑤指出，昨天協商時原本希望大家平心靜氣，傅卻沒由來飆罵別人，他本來設定強渡關山卻被民進黨團突破，見笑轉生氣，一股腦把整個氣往她身上噴發，當時蔡其昌在旁邊跟周萬來商量其他事情，真的是無妄之災受到波及，黨鞭之間攻防，有情緒對她怒罵她都接受，但無法接受跟此事毫無關係的蔡其昌也被用這種非理性態度攻擊。

吳思瑤質疑，大家都是立委、都一樣大，國民黨上上下下覺得自己最大嗎？不只殃及無辜，對於議事人員也用這種傲慢、囂張態度指揮怒罵，原來他們早就部署好要把門鎖上，讓民進黨無法突圍，這是議場，為什麼國民黨可以霸占主席台、在後方的門來去自如，卻要求議事人員阻止民進黨進入議場。

對於傅崐萁怒罵議事人員、蔡其昌，吳思瑤批評，這殃及無辜，大家該互相尊重，傅崐萁挾著人數優勢仗勢欺人、蠻橫無理，黨鞭之間大家平等尊嚴朝野協商，傅崐萁完全不當一回事，韓國瑜連同黨的傅崐萁都無法處理好，院長的協調能力上也亮紅燈。

吳思瑤透露，似乎也發現藍營內部一些意見不合的端倪，黨團後臺協商確實有爭執，韓國瑜很清楚這種狀況下無法處理議案，傅崐萁非常強硬、要求韓國瑜排除萬難趕快表決，韓國瑜當下無法好好處理，傅崐萁情緒失控把怒氣發在她身上，但他有些話應該是講給韓國瑜聽的，傅崐萁應該是期待再強硬都要通過，但不管藍營內部如何分歧，這是人民權益，絕對不能把政黨利益放在人民利益前，喬不攏是國民黨自家事。

