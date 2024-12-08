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韓在野續提彈劾尹錫悅　執政黨主張總統「有序下台」

▲南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

文／中央社

韓國國會今天表決總統尹錫悅彈劾案，但執政黨國民力量大部分議員離席拒投，導致票數未達法案通過門檻而不成立；韓國朝野預期將在本會期10日結束後，透過臨時會展開纏鬥。

尹錫悅3日深夜宣布戒嚴後，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴，一夜之間使韓國受到各國矚目，民眾也大為不滿，在野黨為彈劾尹錫悅發動猛烈攻勢。

不過，執政黨國民力量黨魁韓東勳雖要求尹錫悅應即刻停職，黨內整體還是維持「反對彈劾」的立場，今天也集體離席，拒絕參與彈劾案投票。由於總統彈劾案必須有國會總數300席中的200席以上議員同意，國民力量議員多數離席，造成投票結果不可能達到門檻，議長在晚間9時30分左右宣布這項提案不成立。

最大在野黨共同民主黨在結果發表後大力抨擊國民力量議員不參與投票的行為。共同民主黨黨魁李在明直指「國民力量是背叛人民主權的犯罪政黨」，批評國民力量破壞憲政秩序，積極協助軍事叛亂、內亂行為，「甚至拒絕遭到問責」。

共同民主黨並未放棄彈劾尹錫悅。雖然根據「一事不再議」原則，總統彈劾案在本會期中表決不成立後便無法再處理，但定期會將在10日結束，共同民主黨正研議利用每週舉行臨時會的方式，重複提出彈劾案。

考量到彈劾案必須在向全體會議報告後的72小時內完成表決，之後的臨時會時程可能也會按照這次經驗，在週三凌晨零時一過後便報告，在週日凌晨零時前進行表決。同時，也將針對包括韓東勳在內、未就彈劾案公開立場的國民力量議員強化攻勢。

另一方面，雖然國民力量集結全黨之力阻止彈劾案通過，卻沒有繼續讓尹錫悅執政的意思。除尹錫悅今早道歉時表示會配合黨的所有決策，韓東勳也在下午向記者說明，直到尹錫悅下台前，都將不再涉及所有職務，國政運作將透過代理職務的國務總理韓悳洙與執政黨協議推動，「也會與在野黨認真交換意見」。

國民力量提出的方案是「有序下台」，在不影響國民力量執政的狀態下，讓尹錫悅按照時程辭去總統職務，但實際上該怎麼做，似乎尚無定論。對於是否採取「責任總理制」、「修憲縮短任期」等方案，韓東勳也未向媒體確認。

其中「責任總理制」是指讓總理、總統互相制衡，避免職權過度集中在總統身上；「縮短任期修憲」則是透過修憲縮短總統任期的做法。這兩項提案都是在尹錫悅戒嚴風波發生後，國民力量黨內不斷提出的解決方案。

事實上，無論尹錫悅被彈劾、或是請辭下台，都必須在確定解除總統職務的60天內選出新總統，在此之前則由國務總理代理職務。但國民力量為何要堅持反對彈劾？

有一說指韓東勳可能藉這次事件擴大自己在黨內的影響力。韓東勳在尹錫悅發布緊急戒嚴後第一時間就站出來表示反對，在後續風波不斷發酵下，韓東勳一直扮演積極斡旋的角色，包括與尹錫悅、韓悳洙單獨面談，並提出「穩定政局方案」等，試圖引領國民力量從占上風的在野黨手中奪回主導權。

韓國政治評論家金常日（音譯）接受媒體訪問時指出，韓東勳接下來必須提出彈劾不成立之後的解決方案與具體時程表，甚至包括如何公正調查尹錫悅等方案，藉此取得國民信賴。

這對韓東勳而言是個機會，風險卻也相當高。首爾明知大學教授申律說，「執政黨必須要有合理阻止彈劾的理由，才能說服民眾」，若沒有合適理由，一直阻止彈劾只會讓人民更加憤怒，更有利李在明當選下屆總統。

不過，李在明11月遭法院判決違反「公職選舉法」，若終審裁定維持原判，李在明依法將喪失國會議員資格，同時在判決發生法律效力後的10年內失去被選舉權，等同無法參加下屆總統大選。也有意見認為，國民力量擋下彈劾，是為等待李在明審判結果爭取時間。

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