金門台灣5商圈結盟　跨圈合作推出旅遊護照+聯名商品





▲金門3商圈和永康商圈、淡水商圈舉辦「締結友好商圈」簽約儀式。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門於今(7)日辦理5商圈結盟簽約儀式，包含台北市東門永康商圈、新北市淡水商圈與金門後浦商圈、金門沙美商圈、金門烈嶼商圈，將推動跨區域活動推廣、文創商品與品牌交流、旅遊合作推廣等活動。

商圈為各地方小微商業發展重要經濟體之一，目前共有約300多處商圈，遍布全國各縣市，其中台北東門永康商圈以美食聞名，不僅是台北的重要觀光景點，也是國內外遊客的首選之一；新北淡水商圈則以豐富的歷史人文、與特色商品聞名；金門後浦商圈、沙美商圈及烈嶼商圈則融合戰地史蹟、閩南文化及豐富的自然生態，吸引了大批對金門文化有興趣的旅客。

這5個熱門商圈於7日在金門後浦商圈辦理「締結友好商圈」簽約儀式，並將推動跨區域活動推廣、文創商品與品牌交流、旅遊合作推廣，像是共同開發聯名文創商品，如結合金門陶瓷與北台商圈特色的紀念品，以及以金門高粱酒為基礎之美食或特色酒品禮盒，或推出「友好商圈旅遊護照」，讓旅客集滿5處商圈的消費憑證兌換限量紀念等活動，期望藉由跨域商圈之合作，打造「商圈共好、台金共榮」之願景。

另外，「後浦商圈發展協會」也匯集金門縣駐地悠久的傳統小吃，也有業者推出「總兵宴特色餐宴」，包括高粱香腸、金門麵線、金門宴菜、廣東粥、戰地炒泡麵、金門燒餅等，讓遊客一次品嚐金門在地美食。

▼後浦商圈發展協會推出「總兵宴特色餐宴」。（圖／記者林名揚翻攝）