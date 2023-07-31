推廣森林育樂場域生態保育　阿里山限定文創商品線上開賣

▲「林下良品」推出金線連養身帖、森林蜜啤酒等友善環境的林下經濟產品。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

廣受民眾好評的阿里山國家森林遊樂區限定文創商品線上開賣啦！無論是「森，2488」、「一種飛行生活觀」、「以阿里山之名植物」系列文創商品，或是「林下良品」、「木光～預約生活中的美好」等林下經濟與固碳國產材產品，林務局嘉義林區管理處將近90多種商品全部收錄在線上型錄中，民眾現在只要透過網路，隨時隨地都可以將喜愛的阿里山限定商品一次購足。

▲「木光～預約生活中的美好」固碳國產材商品。（圖／嘉義林管處提供）

嘉義林管處表示，為向民眾推廣森林育樂場域生態保育的重要性及森林原生植物的價值，近年來持續以阿里山豐富的自然人文元素結合藝術創作，開發出不同系列的文創商品，打造阿里山專屬的品牌，遊客來到阿里山除了欣賞自然美景外，還可以將屬於阿里山獨特的記憶帶回家。林管處現為擴大服務民眾，將阿里山限定各系列商品完整收錄在型錄內，民眾透過型錄可以一次瞭解商品特色、功能與價格，持續關注「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲團專頁還能收到不定期商品特惠活動資訊。

▲▲「木光～預約生活中的美好」固碳國產材商品。（圖／嘉義林管處提供）

嘉義林管處處長張岱強調，藉由多元商品讓民眾可以更加瞭解阿里山得天獨厚的自然生態資源、珍貴的林業歷史，將生態保育宣導與實用商品結合，讓保育觀念更融入民眾的生活。阿里山限定文創商品購買請至，相關資訊可追蹤Facebook粉絲團專頁，或電洽05-2787006轉152。

▲「木光～預約生活中的美好」固碳國產材商品。（圖／嘉義林管處提供）。（圖／嘉義林管處提供）