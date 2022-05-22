雙流國家森林遊樂區新模式餐飲服務　5／31前9折優惠

▲雙流國家森林遊樂區新模式餐飲服務，5月31日前9折優惠 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處為強化雙流國家森林遊樂區內遊客服務品質，運用國產材完成遊客中心內部空間裝修工程，提升整體舒適性與美觀，即日起由委託團隊進駐提供優質餐飲服務販售商品多元，包含文創商品、簡餐、熱食、飲料等，為慶祝新模式餐飲服務，5月31日止購買餐飲商品皆享9折優惠。

另持續推出新產品並開發獅子鄉在地旅遊軸線串接周邊旅遊景點，協助開創在地觀光，以共好、共存、共榮為首要目標。

雙流國家森林遊樂區，有帽子山步道、白榕步道、沿山步道、瀑布步道等四條步道，有豐富森林生態、清澈水質，登山步道坡度和緩，是一個提供多樣化的休憩活動體驗及環境教育旅遊老少咸宜的場所，值得遊客來享受芬多精與森林浴。

遊客服務中心整修後，來訪遊客表示，空間較原先更為寬敞舒適，並提供園區導覽影片定時播放、導覽摺頁索取、手機臨時充電座等友善服務，且使用國產木材比金屬、水泥更讓室內有溫暖和諧感覺。餐飲服務也提供更多元選擇，期待可以越來越好。

屏東林區管理處提醒民眾配合防疫，戶外空間請保持安全社交距離，進入室內戴好口罩。有關雙流國家森林遊樂區旅遊資訊可於台灣山林悠遊網或粉絲專頁查詢。

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