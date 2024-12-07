尹錫悅攜冲岩派戒嚴　母校轟最丟臉校友！連累學弟妹被洩憤改穿便服

▲尹錫悅與多名參與頒布戒嚴的高官都來自於棒球名校冲岩高中。（圖／翻攝自青瓦台官網）

記者葉睿涵／編譯

南韓總統尹錫悅3日宣布戒嚴，引發政治風暴，不僅引發國會彈劾，還連累母校冲岩高中成為民眾洩憤目標。為了避免學生受害，校方宣布允許學生改穿便服上課，還公開譴責發動戒嚴的尹錫悅及其「冲岩派」官員是「最丟臉校友」，對幾人表達強烈不滿。

據韓聯社等外媒報導，尹錫悅3日晚間突然發布緊急戒嚴令，不到6小時就迅速遭國會解除，引發國際關注。隨後，國防部高官承認，3日當晚建議尹錫悅戒嚴的正是國防部長金龍顯，他與尹錫悅都是冲岩高中校友，2人還與防諜司令官呂寅兄、行政安全部長李祥敏，以及掌管軍方主要情資單位的777司令部司令官朴鍾善被合稱為「冲岩派」。

隨後，金龍顯和李祥敏因涉嫌推動戒嚴，與尹錫悅共同面臨叛國及濫用職權的指控，國會也將於7日對尹錫悅提出彈劾動議。涉事高官皆是冲岩高中校友的消息經媒體廣泛報導後，瞬間就點燃了民眾對冲岩高中的不滿。校方接到大量抗議電話，甚至連校車司機也成為民眾怒罵對象，令學校不堪其擾。

▲冲岩高中發布聲明，允許學生穿便服上課，以免被戒嚴風波波及。（翻攝青瓦台官網）。（圖／翻攝自X）

為了避免學生因穿著校服被認出受攻擊，冲岩高中緊急宣布，學生可以從12月9日到隔年2月6日改穿便服上課，同時呼籲學生遇到不公待遇時保持冷靜，並建議他們必要時記錄情況並向學校或警方通報。冲岩高中也對尹錫悅等人的行為表示強烈不滿，公開發文譴責他們是「最丟臉的校友」，批評他們的行動不僅損害國家聲譽，也拖累學校名聲。

報導稱，冲岩高中雖然不是明星學校，但過去一直都以其棒球隊聞名，也曾培育出高祐錫、李學周等多名優秀球員。多年前，冲岩高中棒球隊還曾來台移地訓練，就連2023年台灣所舉辦的U18世界盃中，南韓隊總教練李永福也同樣是這所高中棒球強豪的總教練。