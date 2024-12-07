轟民進黨鴨霸癱瘓院會　王鴻薇：跟尹錫悅戒嚴有啥兩樣？

▲立法院院會朝野爆發嚴重衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院6日上午召開院會，因國民黨團突襲處理《選罷法》修正草案，朝野爆發激烈衝突，最終立法院長韓國瑜只好宣布散會。國民黨團首席副書記長王鴻薇今（7日）表示，本會期要過《選罷法》不是秘密，完全符合議事程序，民進黨用暴力方式不讓開會，跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴有什麼兩樣？尹錫悅透過戒嚴的方式，不讓國會開會，而民進黨用霸占主席台的方式，不讓國會開會，這本來就應該被強力譴責。

王鴻薇說，昨天在民進黨惡意癱瘓議事，強占主席台之下，選罷法修正草案沒有辦法處理，這根本是民主法治社會跟國會之恥，該案已經逕付二讀，且也在韓國瑜的主持下進行過朝野協商，所以安排到院會討論，完全符合相關的程序，但民進黨竟然完全不給開會，每次都要使出強占主席台，不讓開會的霸道方式，這種是民主嗎？這種是法治嗎？

王鴻薇表示，事實上有關於選罷法的修法，早就說過會在本會期處理，這個並不是秘密，也是公開對外說過的事情。民進黨一而再再而三強力癱瘓議事，用暴力方式不讓開會，這跟南韓總統尹錫悅宣布戒嚴有什麼兩樣？尹錫悅透過戒嚴的方式，不讓國會開會，而民進黨用霸占主席台的方式，不讓國會開會，這本來就應該被強力譴責。

王鴻薇強調，他們安排議事，完全符合程序，民進黨不敢說他們不符合程序，但卻一味的霸道，他們想要討論什麼案才能討論什麼案。所謂「沒有討論，沒有民主」就是民進黨雙標，連會都不給開，哪裡有討論的空間？所以民進黨真的是台灣的民主之恥，當之無愧。