下午定生死！南韓國會表決「尹錫悅彈劾案」　逼執政黨議員出席投票

▲南韓總統尹錫悅7日為戒嚴鞠躬道歉。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布緊急戒嚴、派遣軍隊闖入國會，引發朝野譁然，就連執政黨國民力量黨代表韓東勳都改口，稱尹錫悅已無法正常履行總統職務。今（7）日下午，南韓國會將合併表決金建希特檢法、尹錫悅彈劾案，目的就是為了向國民力量施壓，期盼有國民力量的議員能夠在彈劾案「造反」投下贊成票。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓國會原定今（7）日下午7時表決尹錫悅彈劾案，不過最大在野黨「共同民主黨」為了防止國民力量的議員杯葛出席投票，因此臨時更改議程，將時間提前2個小時至下午5時（台灣時間下午4時），在完成金建希特檢法的表決後，緊接著進行尹錫悅彈劾案的表決。

國會議長禹元植（前為共同民主黨，就任國會議長後必須退黨）最終敲定今天議程。

▲南韓國會7日下午將針對金建希特檢法、尹錫悅彈劾訴追案進行表決。（達志影像／美聯社）

依據南韓法律規定，尹錫悅總統彈劾訴追案的表決，在總共300席國會議員中，必須由至少3分之2（200人）以上的人投下贊成票，才能算是通過表決。目前在300席國會議員中，執政黨國民力量擁有108席，共同民主黨、祖國革新黨、改革新黨等6個在野黨則擁有192席。

因此，共同民主黨等在野勢力，必須從國民力量議員中拿下至少8張「造反」贊成票，才能讓尹錫悅彈劾案通過表決。儘管韓東勳昨（6）日改口稱，只有讓尹錫悅停止履行總統職務，才能捍衛大韓民國，但黨中央依舊強調，仍維持反對彈劾的立場，將傾全黨之力阻止彈劾。

為了能夠向執政黨國民力量的國會議員施壓，共同民主黨決定將「金建希特檢法」表決提前至彈劾案表決之前。金建希特檢法若要表決通過，只需出席表決議員之中的3分之2投下贊成票，即可通過。因此，國民力量勢必會派議員出席在金建希特檢法投下反對票。

不過，在金建希特檢法完成表決後，會緊急接著進行尹錫悅彈劾案的表決。此時，「傾全黨之力反對」的國民力量議員，勢必會在此時緊急退出議場，退場畫面將如實呈現在鏡頭前，形成一股不小的政治壓力。

▲金建希曾涉嫌收受名牌包、炒股、介入選舉。（圖／路透）

據悉，儘管共同民主黨先前曾在國會單獨通過金建希特檢法，但卻於今年1月、10月、11月「連續3度」遭到總統尹錫悅行使否決權。

金建希特檢法，主要瞄準尹錫悅的妻子金建希曾涉嫌的操弄南韓BMW代理公司Deutsch Motors股價獲利，以及金建希曾涉嫌介入選舉時黨內的候選人安排。

針對操弄股價獲利之爭議，首爾中央地方檢察廳反腐敗（反貪腐）搜查2部曾於今年10月17日作出裁決，以「無嫌疑」進行處分，決定不予起訴金建希，引發在野政黨不滿，要求彈劾首爾中央地方檢察長李昌洙。