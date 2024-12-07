陳玉珍護航「戒嚴護台」說　王婉諭：徹底忽視台灣人的苦痛歷史

▲時代力量黨主席王婉諭。（資料照／《豈有此呂》）



實習記者石嘉豪／台北報導

藍委鄭天財的「戒嚴護台」說持續延燒，時代力量黨主席王婉諭指出，藍委陳玉珍還護航相挺鄭天財，要政治受難者後代「不要一直消費先人或是長輩」、「你們受害，人民已經還你們公道」，這些說法讓她不能苟同，直言「國民黨根本毫無反省之意，執意要徹底忽視台灣人的苦痛歷史」。

王婉諭表示，她真心不懂，對於像鄭天財這樣的政治人物來說，道歉到底是多困難的一件事？鄭天財委員直到現在還在硬拗「戒嚴保護台灣」的說法。

王婉諭點出，鄭天財不只堅持「國民黨實施戒嚴是保護台灣」的說法沒問題，還扯到戒嚴期間也有民主選舉，甚至把無數台灣人受難的白色恐怖淡化成「有些施政者沒有依法行政」才造成「有些人被傷害」。

然而王婉諭接著透露，對她來說，更荒謬的還不是鄭天財，而是接著幫同黨委員護航的國民黨立委陳玉珍。王婉諭指出，陳玉珍居然說，「不要一直消費先人或是長輩」、「你們受害，人民已經還你們公道」。

王婉諭進一步說明，陳玉珍還說「人民讓你的父親、家人已經當上民意代表，不要永遠在那邊勒索國民」。王婉諭強調，自己雖然不是政治受難者的家屬，但對於這種說法非常不能苟同。

王婉諭認為，國民黨根本毫無反省之意，執意要徹底忽視台灣人的苦痛歷史。「民意代表做得好或壞，當然可受公評，但請不要把公職選舉當作什麼回報，沒有任何人，會把權位看得比自己的家人還重要」。更遑論戒嚴、白色恐怖、威權統治，都是全體台灣人共同的血淚記憶，也是我們應該永遠謹記在心的教訓。

面對國民黨的言行，王婉諭感慨，國民黨對此毫無悔意，甚至大放厥詞，才是對這個國家最大的不正義。最後，她呼籲國民黨，對扭曲歷史、踐踏傷痛、美化戒嚴的言論，正式向台灣社會道歉，並收回這些惡質的言論。