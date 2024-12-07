教唆總統戒嚴！南韓前防長「免職處分」　每月仍可爽領11萬退休金

▲南韓國防部長金龍顯獲准請辭後，仍能請領退休金。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間突然發布戒嚴，甚至派遣軍隊強闖國會與中選會，引發朝野一陣譁然。各項證據顯示，時任國防部長金龍顯向尹錫悅建議發布戒嚴，並制定相關計畫。不過，儘管尹錫悅同意受理金龍顯的辭呈，予以「免職」，但之後金龍顯還是能照樣每個月爽領500萬韓元（約新台幣11萬）以上的退休金。

根據韓媒《News1》，在平息戒嚴之亂後，金龍顯曾於4日強調已向總統尹錫悅提出辭呈、以示負責，而尹錫悅隔天（5日）則受理金龍顯的辭呈，予以「免職」處分，使金龍顯成為金泳三政府（1993年）以來任期最短的國防部長，但因為金龍顯依舊是第50任國防部長，儘管任期從今年9月6日至免職只有3個月，仍可正常請領退休金。

報導指出，金龍顯為南韓陸軍官校第38屆，在軍隊服役超過20年，有權請領軍人年金。他從1982年起擔任少尉，直到2017年才退伍， 2022年至今年9月又擔任總統辦公室警護處長，此後直接擔任國防部長。因此目前，金龍顯可以選擇以公務人員身分、亦或軍人身分請領退休金。

由於金龍顯任職公務的時間為2年6個月，因此符合公務員請領退休金（任職1年以上）的條件。

▲金龍顯任職國防部長僅3個月，是金泳三政府以來任期最短的國防部長。（圖／路透）

再來，金龍顯今年已經滿65歲，剛好到達請領退休金的年齡。因此，若以預備役中將每一個月可領500萬韓元（約新台幣11萬元）的退休金換算，則曾經擔任總統辦公室警護處長、國防部長的金龍顯，每個月勢必可以請領更多的退休金。

報導解釋，由於金龍顯是「請辭」國防部長，最終由尹錫悅受理辭呈而予以「免職」，並非由國會本會議召開議案彈劾，其退職在本質上屬於行政與人事上的調動，而非懲戒，因此自然可以合法請領退休金。

另外，目前金龍顯仍住在位於首爾市龍山區漢南洞的國防部長官邸，依法只需在1個月內完成搬遷即可。

與之相反，陸軍特戰司令部、首都防衛司令部、防諜司令部的所屬士兵們，即便在戒嚴當天（3日）出動任務「強闖國會」，卻仍無法領取加班費。因為依照《總統令》第34283號歸定，當遵從非常召集等動員令時，並無法請領津貼。

軍方消息人士解釋，「一旦發生像是戒嚴等緊急狀況，或是出動類似的作戰任務，包括軍人在內的所有公務員，皆無法領取津貼。」