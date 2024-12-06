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嘉義縣新鮮農產直送服務再升級　農民直銷站12／6開幕

▲▼ 「嘉義小農、優鮮農產、實在安全」嘉義縣農會「農民直銷站」於今日（12/6）開幕囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣農會12月6日「農民直銷站」開幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新鮮蔬菜、木瓜、玉米筍、柑橘、阿里山高山茶等嘉義優質農產品，來嘉攏屋啦！嘉義縣農會配合農糧署政策，用心的將原有展售中心改造成嘉義農產直銷場所，三章一Q、地產地銷、減少碳足跡增加農友收益。

▲▼ 「嘉義小農、優鮮農產、實在安全」嘉義縣農會「農民直銷站」於今日（12/6）開幕囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義縣農會標榜「嘉義小農、優鮮農產、實在安全」，推出農民直銷站，讓消費者買的到最新鮮 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示：嘉義縣是台灣No.1的農業大縣，更有超過2200名的青農，更特別的是嘉義縣農會位於人口密集的消費地嘉義市，嘉義優質農產每日現採現賣、新鮮直達餐桌。農民直銷站有別於一般通路、超市或量販店，擁有農會的經營把關、農民自訂價格以及負責農產安全等特色，不僅能將物美價實的農產送到消費者手上，也能行銷季節性農特產，增加農民、農會收入，一舉數得！

▲▼ 「嘉義小農、優鮮農產、實在安全」嘉義縣農會「農民直銷站」於今日（12/6）開幕囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

直銷站開幕前，架上琳瑯滿目的新鮮食材就吸引了不少路過民眾提前採購，其中一位三寶媽吳小姐開心的表示，每樣農產都貼有檢驗合格的標章，讓她非常的安心也相當開心，以後一定會常常來購買，很感謝嘉義縣農會能成立這麼棒的直銷站。

▲▼ 「嘉義小農、優鮮農產、實在安全」嘉義縣農會「農民直銷站」於今日（12/6）開幕囉！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

直銷站供貨商也是梅山青農聯誼會會長林立國也說到，很感謝嘉義縣農會能成立這個直銷平台，讓剛從職業軍人退伍返鄉務農的他能馬上擁有一個優質的通路，接下來是砂糖橘的產季，希望消費者來吃吃看嘉義梅山的砂糖橘喔！

嘉義縣農會「農民直銷站」開幕限時特賣的柑橘及木瓜，被熱情的民眾搶爆，15分鐘內完售！感謝農民及民眾熱情支持，嘉義縣農民會繼續協助農民，讓好的農特產行銷全國。直銷站營業時間為週一至週五，早上八點至下午五點，聯絡電話為05-2365111、鄧店長。

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