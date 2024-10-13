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嘉義優鮮前進台北希望廣場　嘉義縣優質蜂蜜＋特色農產開箱

▲▼ 「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」活動新聞稿 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲▼ 嘉義優鮮前進台北希望農民市集行銷。（圖／嘉義縣農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜攜手各鄉鎮總幹事12日上午於台北希望廣場農民市集推廣嘉義縣各地特色農產，立法院陳冠廷委員、農業部輔導司陳怡任副司長及各鄉鎮農總幹事都到場共襄盛舉，一同開箱2024年「嘉義優鮮農產百寶箱」。

▲▼ 「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」活動新聞稿 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲嘉義縣農會總幹事黃貞瑜 「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」活動化身最佳叫賣員 。（圖／嘉義縣農會提供）

黃貞瑜表示，這次的農產百寶箱是以各鄉鎮的農特產加工我們將農產品的原汁原味鎖進產品裡，讓忙碌的上班族可以簡單、迅速且無負擔的獲得鮮果補給。

▲▼ 「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」活動新聞稿 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲立委陳冠廷出席「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」活動新聞稿 。（圖／嘉義縣農會提供）

陳冠廷指出，我們嘉義物產豐饒加上各農會總幹事用心的經營，把嘉義的農業從一級產業帶上到二、三級，我在立法院會繼續努力爭取經費、讓嘉義的農業產業更加壯大。

陳怡任副司長表示，嘉義縣農會結合轄下各鄉鎮農會將好的農產從產地帶至台北市消費地，顯現嘉義縣的團結一致與總幹事們對於農業的用心，農業部絕對會繼續支持嘉義，讓嘉義的農業更好、更發達。

▲▼ 「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」活動新聞稿 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲嘉義縣劉培東副縣長大讚嘉義蜂蜜及農產 。（圖／嘉義縣農會提供）

嘉義縣劉培東副縣長開心地說到，好久沒看到如此精彩的農產記者會，令人驚豔的開場調酒秀串聯起各鄉鎮農會超優質的農產品，最後還有物超所值盲盒驚喜價，嘉義縣真的很棒，我們一起讓嘉義的農業成為全國第一。

活動開場由知名花式調酒師利用嘉義的蜂蜜為基底，配合上新鮮蔬果以及精湛的表演，調配出一杯專屬於嘉義的「ALL FOR 蜜」，吸引現場熱烈掌聲。

▲▼ 嘉義優鮮前進台北希望農民市集，開箱各嘉義縣農會的特色農產。（圖／嘉義縣農會提供）

▲ 嘉義優鮮前進台北希望農民市集，開箱各嘉義縣農會的特色農產。（圖／嘉義縣農會提供）

令人期待的「嘉義優鮮農產百寶箱」開箱環節，首先以巨大百寶箱的呈現揭開序幕，依序為東石農會主任、布袋鎮農會林瑞蓬總幹事、溪口鄉農會劉純婷總幹事、中埔鄉農會李甯潔總幹事、梅山鄉農會黃書賢總幹事、朴子市農會田志強總幹事、新港鄉農會林雅欣總幹事、六腳鄉農會陳宥樺總幹事、鹿草鄉農會陳健平總幹事、阿里山鄉農會安勝豊總幹事、大林鎮農會簡維彥總幹事、水上鄉農會林滄賢總幹事陸續上台開出自家農特產品並加以簡介，最後的壓軸是由黃貞瑜總幹事端出了農產百寶箱的「盲盒」，盲盒內裝有6樣農產品市價將近千元，現場特價588元限量100組!

黃貞瑜接手叫賣之後，立即炒熱活動氣氛，排隊區立即排滿了搶購的民眾，但限量100組的農產百寶箱是殘酷的，十分鐘內被搶購一空。搶到頭香的吳先生表示，現場喊出588元後我就跑來排隊，目標是縣長所組的客製化盲盒百寶箱，希望能如願。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜接著表示，今年遭受氣候異常等因素影響，嘉義縣蜂蜜產量比往年平均值(600噸/年)減少約7成，只剩170噸左右的產量，為了提升蜂農士氣，我們除了協助爭取相關補助外，更趁著希望廣場-嘉義週的活動，將嘉義縣最棒的蜂蜜推廣給消費者，一起分享甜蜜的喜悅!

▲▼ 「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」活動新聞稿 。（圖／嘉義縣農會提供）

▲台北希望廣場「嘉義優鮮百寶開箱-FOR蜜」大推嘉義蜂蜜及農產 。（圖／嘉義縣農會提供）

此次，嘉義優鮮百寶開箱記者會搭配希望廣場嘉義週展售活動，現場在嘉義縣農會黃總幹事及各鄉鎮農會總幹事的帶動下，吸引了眾多人潮並提升參與展售的嘉義攤商不少營業額；民雄青農郭皇志、東石青農唐昕遠皆表示，縣總不愧是叫賣一姊，有縣總在的場合農產肯定大賣，感謝縣農會的照顧，青農們會更加努力!

活動現場除了令人垂涎欲滴的農產百寶箱開箱之外，還有嘉義縣水上鄉農會「五穀佳藕」、番路鄉農會「茶香酒釀」、中埔鄉農會「番茄果乾、鳳梨果乾」、布袋鎮農會的「三代同堂燉雞湯」等新產品發表會，藉由希望廣場眾多的人潮，將嘉義最好的農特產宣傳出去，天然美味、健康安全、暨優且鮮的農特產品盡在「嘉義縣農會」。訂購專線：05-2365111 嘉義縣農會展售中心。

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