響應國家健康飲食　嘉義縣農會萬聖節推廣優質國產雜糧產品

▲▼ 嘉義縣農會魔豆萌寵萬聖趴 ，各鄉鎮農會到場拍攤推廣自家產品。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應國家推廣健康飲食號召，提升民眾對國產雜糧的認識，嘉義縣農會與大林鎮公所聯合舉辦「魔豆萌寵萬聖趴-嘉義縣國產雜糧產品推廣展售活動」，26日在大林運動公園盛大登場。

▲嘉義縣長翁章梁出席縣農會魔豆萌寵萬聖趴。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁也親自出席，與縣農會總幹事黃貞瑜、大林鎮長許有疆、縣議員江志明等人，當孩子大聲喊著「不給糖就搗蛋」時，共同發下由縣農會所推出的新品，採用國產雜糧的黑豆、花生、米等製作的「魔豆點心包」，陪著孩子們一起感受萬聖節的歡樂氣氛，又能吃得健康又安心。

翁章梁感謝嘉義縣農會與大林鎮公所用心舉辦此活動，現場吸引了許多家長帶著孩子前來同樂，也鼓勵鄉親朋友們多多支持國產雜糧，支持台灣的農民。

▲ 嘉義縣農會總幹事黃貞瑜藉由創意活動推廣在地農產品。（圖／嘉義縣政府提供）

黃貞瑜說，為了推廣國產雜糧，縣農會將來自六腳的花生、朴子的紅豆、綠豆、紅薏仁、新港的黑豆，義竹的玉米等，打造為萬聖節專屬的零食「魔豆點心包」，在今日正式發表，並藉著萬聖節與更多大朋友、小朋友分享；透過優質國產雜糧推廣，縣農會提供多樣化的雜糧食品品嚐、販售，希望消費者多了解雜糧好處與多樣化的食用方式，選擇自身有益的健康飲食習慣。

參展廠商之一嘉義縣青農總會長張翠玲指出，感謝嘉義縣農會辦理這場推廣展售活動，藉由這次曝光的機會，幫助在地農民與消費者有面對面的接觸，不僅行銷自家雜糧農產品，消費者也藉由解說增加了農業知識，不僅對推廣優質國產雜糧有大大推進的成效，也為嘉義縣的農產品品牌加分。

有民眾熱情表示，現場有多項雜糧食品供試吃，更加認識原來雜糧食品有那麼多不同的食用方式，接著與生產者交流，才得知原來黑豆富含花青素、膳食纖維及維生素A，有助於抗氧化、腸胃道的蠕動及眼睛的保健，藉由參加活動，也跟著長知識了。

現場有許多雜糧美食與現場展售，讓民眾暨能品嚐美食又能採購在地各項優質水果、雜糧等特產；嘉義縣農會為積極提高當地農特產品能見度，拓展消費者市場通路，藉由這次與大林公所合作這場活動，相信魔豆萌寵萬聖趴能讓每位大小朋友都吃得滿意、玩得開心，更讓業者與消費者共創雙贏機會。