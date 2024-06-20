天候因素產量銳減　嘉縣農會入校推廣蜂蜜兼具食農教育

▲嘉義縣農會入校宣導蜂蜜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

今年受氣候異常的影響，龍眼花開花率偏低，導致龍眼蜂蜜產量驟減，連帶影響嘉義縣整體蜂農收入，也因此今年的嘉義縣國產蜂蜜評鑑因組數不足被迫喊停。

▲嘉義縣農會由總幹事黃貞瑜帶隊，入校宣導蜂蜜真假辨識及食農教育 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣農會為保障蜂農收益，除了協助蜂農申請天然災害補助外，特地號召大林養蜂產銷第一班、中埔養蜂產銷第二班、三美養蜂生態園等蜂農，於六月的畢業季中，舉辦多場國產蜂蜜校園快閃行銷展售活動。BEE YA快閃行銷活動內容包含，由蜂農現場講解蜂蜜的生產過程，從蜜蜂採蜜到蜂蜜成品，以及分辨真假蜂蜜與保存方式，體現食農教育。嘉義縣農會也特別於活動現場製作蜂蜜檸檬冬瓜冰沙，讓酷熱的畢業季暑氣全消。

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，蜂蜜象徵著甜蜜的未來和美好的希望，祝福所有畢業生尋蜜到好前程。但別忘了蜂蜜是如何產出，是每隻蜜蜂辛勤勞動之後甜蜜的成果，所以也勉勵所有畢業生，在下一階段的人生旅途，要努力認真的讀書，打好基礎築好蜂巢，才能安穩的享受甜蜜的成果。在畢業典禮後，嘉義縣農會特地送給每位畢業生一份精美的國產蜂蜜小物，象徵著先苦後甘甜如蜜，也寓意著不論前程飛多遠，別忘了回饋栽培養育的家鄉。