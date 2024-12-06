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陳梅慧遭搜索到死亡時間軸曝　中檢偵訊3小時...凌晨1點獲請回

▲▼ 陳梅慧坐在Uber左後方，遭夾擊慘死。（圖／翻攝自臉書、記者黃宥寧攝）

▲陳梅慧之死引起社會關注。（圖／翻攝自臉書、記者黃宥寧攝）

記者白珈陽／台中報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧遭撞亡案，引起社會關注。據了解，陳女因被認為在協助警方調查洗錢案過程中，持有被害人資料，涉嫌個資法，3日晚間10時許前往台中地檢署接受複訊，4日凌晨1時許與同案被告謝姓偵查員共乘Uber離去，同日3時許於國道一號新竹段遭遇不測。目前外界對於本起車禍起因陰謀論四起，全案由新竹地檢署釐清中。

據悉，刑事局科偵隊謝姓偵查員偵辦詐欺案，涉嫌將相關卷證、資料提供給陳梅慧，讓陳協助分析詐團幣流及凍結，但此舉被認為是洩密，由於在查扣的電腦內發現大量被害人個資（雙位數以上），檢方認謝涉犯洩密罪、陳涉犯個資法3日上午指揮警政署政風處和台中市刑大執行搜索，於下午5時許將人帶回市刑大，晚間6時開始制作警詢筆錄，結束後警方詢問謝、陳是否自願到台中地檢署複訊，2人同意，當晚10時許抵達台中地檢署。

檢察官偵訊的3個小時，陳的態度配合，檢察官訊後認無強制處分必要，將其請回，謝男則以3萬元交保。另同案被帶回的還有黃姓、蕭姓區塊鏈領域的業者，以及1名證人，這3人也被請回。

謝、陳是情侶關係，2人結束偵訊後，於4日凌晨1時許離開台中地檢署，搭乘Uber離去，孰料於凌晨3時4分許行經國道一號新竹段時，遭到追撞，導致陳女重傷身亡，謝男無生命危險。

因本起車禍與威震集團前董座吳明達槍擊案的涉案人、前四海幫角頭郝廣民的車禍地點相近；加上陳女身為首席區塊鏈金融犯罪調查師，曾多次助檢警追查金流，包括「創意私房」和88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌」等案，事件一經報導，外界質疑死因恐不單純。

對此，最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，今（6）日已將國人相關意見，彙整發交新竹地方檢察署，請該署指派檢察官成立專案小組詳予調查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心，並請新竹地方檢察署儘速將調查結果，陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。
 

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