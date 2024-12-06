陳梅慧遭撞死！黃敬平爆「警內部曾收1風聲」：懷疑有貓膩

▲陳梅慧為XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師。（圖／翻攝自臉書／陳梅慧）

文／CTWANT

金融犯罪調查師陳梅慧涉洩密案，3日被傳喚，4日凌晨搭車北返途中遭車子夾殺，當場死亡。時事評論員吳靜怡表示，沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。桃園市議員黃敬平則爆料，道上有人在打聽陳梅慧背景。

吳靜怡直言，「陽光應該灑落在司法系統當中，有沒有人洩密？壞人能逃走，好人逃不走。今天沒有要討論陰謀論，但創意私房有太多恐怖的巧合，陸續都有人從人間消失，而陳梅慧交叉了非常多重要詐欺、詐騙、洗錢案件。」

吳靜怡指出，當大家都還在等柯文哲海外洗錢、虛擬貨幣相關事證消息，此時，先來的是噩耗，調查員陳梅慧不幸發生「前後夾殺」追撞車禍，陳梅慧正好在調查柯文哲去過幾次的「88會館」，而「88會館」正好是沈慶京、林秉文、柯文哲的一個可能金流的交叉關鍵點，沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。

吳靜怡提到，陳梅慧（XREX公司）透過「創意私房」4個收款錢包位置和兩年半3244次入金紀錄分析出掌管創意私房金流的操作者，她曾說「我想要阻止不法侵害發生，想盡力幫助每一個受害者」；區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底共計60件投資詐騙案件，已完成凍結、聲請法院扣押詐欺集團不法所得達新台幣93億餘元。

吳靜怡說，「京華城案由於應曉薇的羈押期限於本月28日為止，因此全案將在年底前偵結起訴，不知道同時有沒有柯文哲政治獻金案，檢調廉各單位加油！最後，要問一下網軍，幹嘛用陳梅慧事件帶風向呢？」

桃園市議員黃敬平則在節目《關鍵時刻》表示，陳梅慧男友是網路犯罪偵察員，所以刑事局、檢調多次都找陳梅慧幫忙調查，像是88會館負責人郭哲敏洗錢案，就是被陳梅慧破解。

黃敬平提到，後來風聲傳出去，警方內部有收到風聲，道上有人在打聽陳梅慧背景、來歷、做什麼的，就有人提醒陳梅慧男友要注意。黃敬平坦言，車禍發生後，大家都在想是否有貓膩。

延伸閱讀

▸ 人妻抓包丈夫偷藏模型！上社團詢問價錢竟見證「男人團結時刻」

▸ 人夫砸170萬娶妻「1年後懷孕生子」 一驗DNA大崩潰…提告結局出爐

▸ 原始連結