　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳梅慧遭撞死！黃敬平爆「警內部曾收1風聲」：懷疑有貓膩

陳梅慧遭撞亡！她曝「正好在查88會館」：毛毛的　黃敬平爆警內部曾收「這風聲」

▲陳梅慧為XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師。（圖／翻攝自臉書／陳梅慧）

文／CTWANT

金融犯罪調查師陳梅慧涉洩密案，3日被傳喚，4日凌晨搭車北返途中遭車子夾殺，當場死亡。時事評論員吳靜怡表示，沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。桃園市議員黃敬平則爆料，道上有人在打聽陳梅慧背景。

吳靜怡直言，「陽光應該灑落在司法系統當中，有沒有人洩密？壞人能逃走，好人逃不走。今天沒有要討論陰謀論，但創意私房有太多恐怖的巧合，陸續都有人從人間消失，而陳梅慧交叉了非常多重要詐欺、詐騙、洗錢案件。」

吳靜怡指出，當大家都還在等柯文哲海外洗錢、虛擬貨幣相關事證消息，此時，先來的是噩耗，調查員陳梅慧不幸發生「前後夾殺」追撞車禍，陳梅慧正好在調查柯文哲去過幾次的「88會館」，而「88會館」正好是沈慶京、林秉文、柯文哲的一個可能金流的交叉關鍵點，沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。

吳靜怡提到，陳梅慧（XREX公司）透過「創意私房」4個收款錢包位置和兩年半3244次入金紀錄分析出掌管創意私房金流的操作者，她曾說「我想要阻止不法侵害發生，想盡力幫助每一個受害者」；區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底共計60件投資詐騙案件，已完成凍結、聲請法院扣押詐欺集團不法所得達新台幣93億餘元。

吳靜怡說，「京華城案由於應曉薇的羈押期限於本月28日為止，因此全案將在年底前偵結起訴，不知道同時有沒有柯文哲政治獻金案，檢調廉各單位加油！最後，要問一下網軍，幹嘛用陳梅慧事件帶風向呢？」

桃園市議員黃敬平則在節目《關鍵時刻》表示，陳梅慧男友是網路犯罪偵察員，所以刑事局、檢調多次都找陳梅慧幫忙調查，像是88會館負責人郭哲敏洗錢案，就是被陳梅慧破解。

黃敬平提到，後來風聲傳出去，警方內部有收到風聲，道上有人在打聽陳梅慧背景、來歷、做什麼的，就有人提醒陳梅慧男友要注意。黃敬平坦言，車禍發生後，大家都在想是否有貓膩。

延伸閱讀
人妻抓包丈夫偷藏模型！上社團詢問價錢竟見證「男人團結時刻」
人夫砸170萬娶妻「1年後懷孕生子」　一驗DNA大崩潰…提告結局出爐
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
幕後／國民黨突襲式審選罷法　藍委「錯愕」事前全不知情
快訊／高鐵站女子落軌　列車進站當場死亡
撞死陳梅慧…37歲駕駛「背景曝光」
黑幫傳出「生死籤」撞殺陳梅慧　江湖大哥曝「車禍殺人」行情
快訊／多位綠委掛彩　吳思瑤痛哭落淚
不知怎聯絡她！周杰倫請求「照片換好看一點」　阿給闆娘換了
快訊／高鐵站女子落軌！　列車延誤
獨／知情人士還原事故當下：Uber靜止狀態遭猛撞
獨／陳梅慧急救時曾睜眼！肇事男下車喊：幫我報警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女婿養女為千萬遺產翻臉　靈堂開罵「謀財害命」結果出爐

快訊／高鐵左營站傳落軌！　女子遭進站列車撞擊當場慘死

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因：有恍神

黑幫傳出「生死籤」撞殺陳梅慧　江湖大哥曝「車禍殺人」行情

新北中和民宅火警！男屋主竟持刀猛追消防員　離譜畫面曝光

快訊／高鐵左營站驚傳落軌意外！女子傷勢不明　列車延誤

查陳梅慧離奇死亡！檢察官洪松標辦案經歷狂　破混油案逮議員詐欺

獨／陳梅慧國道遇死劫！知情人士還原事故當下：Uber靜止狀態遭猛撞

37歲男追撞害陳梅慧慘死、5人傷　法界人士：被害者們擬提告求償

陳梅慧國道慘死！江湖盛傳：黑道詐團下追殺令　「她有收到風聲」

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

賈靜雯直播和梧桐妹狂鬥嘴　突自爆「沒穿褲子」被說好瘋

女婿養女為千萬遺產翻臉　靈堂開罵「謀財害命」結果出爐

快訊／高鐵左營站傳落軌！　女子遭進站列車撞擊當場慘死

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因：有恍神

黑幫傳出「生死籤」撞殺陳梅慧　江湖大哥曝「車禍殺人」行情

新北中和民宅火警！男屋主竟持刀猛追消防員　離譜畫面曝光

快訊／高鐵左營站驚傳落軌意外！女子傷勢不明　列車延誤

查陳梅慧離奇死亡！檢察官洪松標辦案經歷狂　破混油案逮議員詐欺

獨／陳梅慧國道遇死劫！知情人士還原事故當下：Uber靜止狀態遭猛撞

37歲男追撞害陳梅慧慘死、5人傷　法界人士：被害者們擬提告求償

陳梅慧國道慘死！江湖盛傳：黑道詐團下追殺令　「她有收到風聲」

女婿養女為千萬遺產翻臉　靈堂開罵「謀財害命」結果出爐

日本@COSME美妝TOP 3出爐！看似陌生「冠軍卸妝油」背景大家都熟

幕後／國民黨突襲式審《選罷法》惹議！　藍委「錯愕」事前全不知情

唐西奇大三元與張伯倫並列史上第7　獨行俠賞巫師16連敗

邁可森農曆年空降台灣！首攻北、高流開演　歐洲10人樂團空運助攻

憲兵「天下第一營」有共諜　總統府重話痛批叛國行為

快訊／高鐵左營站傳落軌！　女子遭進站列車撞擊當場慘死

傅崐萁飆罵議事人員「韓國瑜也拉不住」　綠籲道歉：當自己立法院長？

北市國中生持刀片恐嚇同學　家長著急貼文：我的孩子我自己救

彩蛋藏22年！《魔戒》前傳揭聖盔谷傳奇　每日破天荒合作

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

陳梅慧車禍亡掀陰謀論！專家「整理5重點」：正協助八八會館案

婆婆過世遺產稅1.5億　楊麗花要付5400萬

「天下第一營」爆共諜案！4人賣情報遭起訴

「正妹調查師」車禍亡掀陰謀論　黃揚明3點質疑

獨／前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

即／陳梅慧國道遇死劫掀陰謀論！竹檢成立專案小組

國中生割頸案二審　乾哥當庭瞪人：判9年太久

師傅車震人妻　正牌夫綠了7年才知道

即／虛幣犯罪首席調查師慘死掀陰謀論　最高檢要查了

更多熱門

相關新聞

他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪

他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪

陳梅慧是XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師，她4日凌晨從台中地檢署開完庭，北返途中在國道出車禍身亡。事件引發外界關注，作家李文成發文直言，他是一個反對陰謀論的人，但這起車禍真的太奇怪，「我始終相信這個世界是污穢的，但沒想過可以這麼髒」

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

陳梅慧FB最後訊息「被不明人士冒名」！

陳梅慧FB最後訊息「被不明人士冒名」！

內湖小客車跨2線連撞畫面曝光！消防車停門口也遭殃

內湖小客車跨2線連撞畫面曝光！消防車停門口也遭殃

「天下第一營」爆共諜案！4人賣情報遭起訴

「天下第一營」爆共諜案！4人賣情報遭起訴

關鍵字：

金融犯罪調查師陰謀論洩密車禍

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面