查陳梅慧離奇死亡！檢察官洪松標辦案經歷狂　破混油案逮議員詐欺

▲▼ 主任檢察官洪松標（右一）辦案經驗豐富 。（圖／新竹地檢署提供）



記者黃哲民／台北報導

多次協助檢警偵辦虛擬貨幣洗錢案件的虛擬貨幣調查師陳梅慧，因為被控洩密，前天（4日）應訊後返家途中，於國道遭逢連環車禍喪命、掀起一波「陰謀論」，轄區新竹地檢署立即分案調查，指派辦案仔細認真的主任檢察官洪松標負責偵辦，並對死者與家屬表達深切哀悼。

司法官第46期結業的洪松標，原先就讀空軍機械學院、下部隊負責修飛機，軍職最高為空軍士官長，退伍後考取東吳大學法律系，轉換跑道從事司法工作，分發到前板橋地檢署（今新北地檢署）任職期間，雖不善言詞，但辦案扎實不躁進，也不計較任務輕重，在同事間風評很好。

▲陳梅慧國道車禍身亡，連環撞的車輛慘況曝光 。（圖／記者黃宥寧攝）

洪松標辦過2013年富味鄉公司在內銷食用油品摻用棉籽油的混油案、2020年時任民進黨新北市議員王淑慧詐領公費助理補助費案、2021年中資公司來台高薪挖角IC設計高階人才案，2021年升任主任檢察官調任竹檢至今。

竹檢今（6日）發布新聞稿指出，對於陳梅慧遇車禍身亡事件，向死傷者與家屬表達深切哀悼。據悉，外界對陳女死因掀起一波「陰謀論」，檢方認為目前不宜多加揣測、應尊重死者與家屬，檢方也不受輿論風向影響，會查明事實釐清責任歸屬。

陳梅慧生前任職XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師，和任職刑事局科技犯罪防制中心偵查員的謝姓男友，因疑遭警界內部檢舉涉嫌洩密，本月（12月）3日被台中地檢署帶回偵訊，謝男交保3萬元、陳女無保請回，隔天（4日）凌晨2人搭Uber計程車北返途中，在國道1號北上指標77.7公里新竹路段，遭逢6車連環車禍。

▲追撞陳梅慧座車的肇事車受損嚴重。（圖／記者沈繼昌攝）

坐在左後座的陳梅慧不幸傷重不治，坐在右後座的謝男受傷住院，由於陳女生前專精分析虛擬貨幣洗錢管道，多次協助檢警辦案，消息傳出後，外界質疑深夜國道順暢、6車連環撞的內情不單純，加上有人上網PO文盛讚陳女出錢出力不求名利的舉動，更使這起車禍似乎蒙上神秘色彩。

不過實情是陳梅慧發生車禍前不到40分鐘，現場前方約800公尺處的北上車道，剛發生四海幫角頭郝廣民車禍重傷、司機當場死亡的意外，車流一路向後回堵，並非外界想像的深夜暢通，國道警方也很快回應指出，這2起事故沒有因果關係。

▲陳梅慧生前專精分析虛擬貨幣洗錢管道，多次協助檢警辦案。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）