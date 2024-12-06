找不到陳梅慧車禍影片「6車行車記錄器都壞了？」PTT分析1事嚇瘋

記者施怡妏／綜合報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，因遭控洩密，開完庭北返途中在國道被6車追撞，車禍身亡，日前爆出陰謀論，懷疑其車禍原因並不單純。有網友指出，以往發生重大案件，沒過多久就會有事發經過的影片，但這次陳梅慧事件卻沒有任何影像，質疑「6輛車行車記錄器都壞了？」掀起熱論。

▲網友質疑車禍不單純。（圖／翻攝自陳梅慧臉書）



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有網友在PTT發文，「陳梅慧案6輛車的行車記錄器都壞了？」以前發生這種重大案件，通常沒多久就會有事發經過的影片，但這起車禍發生在國道上，涉及6輛車輛，至今卻連一段影像都沒有，「怎麼可能都沒影像，六輛車的行車記錄器都壞了嗎？有沒有八卦？」

貼文曝光，網友也直呼很可疑，「做壞事怎可能有行車記錄器」、「小車禍都會有了，結果這個重大車禍，一個影像都沒有，好巧喔」、「通常說壞了就是不給看」、「他們搭的那台UBER一定有行車記錄器」、「會不會是有人全部都買通好了」、「沒監視器真的很扯」。

許多網友指出，半夜的國道超級空，要發生追撞的機率極小，「凌晨三點國道空得很，6車追撞哪裡來的？我黑道朋友都知道用車殺人CP值最高了」、「半夜三點好幾台車彼此開得很近，這你敢信？」「這肯定查到大東西了，要趕快處理掉」、「感覺就是擋到某些人賺錢」、「半夜三點高速公路寬到隨你飆，論車子黏在一堆的可能性，論寬成這樣撞車死人的可能」。

針對此案件，最高檢察署邢檢察總長回應，目前已蒐集相關資料分案，並於今（6日）早上請新竹地檢署指派成立專案小組，詳查車禍原因，釐清相關疑慮，以安定民心，並請臺灣新竹地方檢察署儘速將調查結果陳報臺灣高等檢察署及最高檢察署。