陸生脫口「中國台北」陸委會擬處分　蕭旭岑：高抬貴手

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑等藍委召開「請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

針對陸生團學生脫口「中國台北」一事，陸委會擬祭出行政處分。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（6日）召開記者會指出，按照與陸委會切結書，若有違反規定，是「即刻停止行程」，但陸委會並沒有要求，現在回頭要懲處，呼籲陸委會高抬貴手，不要用戒嚴的心態來處理兩岸交流。

蕭旭岑表示，當天復旦女同學說出「中國台北」沒有惡意，事後陸委會官員有跟他聯繫說要注意社會反應，且按照切結書內容是要即刻停止行程，到前天為止都沒違規，現在陸委會卻說要懲處。處分馬英九基金會恐怕會製造寒蟬效應，造成其他民間團體不敢交流，總統賴清德是要阻斷兩岸交流嗎？

「呼籲陸委會高抬貴手」，蕭旭岑說，不要用戒嚴的心態方式處理兩岸交流。現在兩岸這麼緊張，這樣的處理不是大家樂見的。如果馬英九基金會被處罰，這對其他民間團體造成多大的壓力，是恐嚇民間單位。

藍委羅智強說，陸委會如果要處分馬英九基金會，乾脆改名叫「玻璃心委員會」好了，民國76年台灣解除戒嚴，陸委會才成立，陸委會成立就是為了兩岸交流，現在民進黨倒著走，要搞交流戒嚴，陸委會、海基會乾脆裁撤掉，要不就經費砍到底。

藍委蘇清泉則說，從這件事情看到民進黨完全沒自信，笑死人，有夠沒用，沿途對陸生團用放大鏡檢視，要搞交流戒嚴，那這兩個機關就裁撤吧，預算凍結刪除。民進黨也直接宣佈戒嚴好了，就不用選舉，行政官員幹到老。

徐巧芯表示，馬英九致力建構兩岸和平、中華民國主權獨立，民進黨不用見縫插針，民進黨故意製造兩岸敵意，今年6月大陸男星胡歌來台也受到歡迎，本來陸劇《慶餘年》男女主角張若昀、李沁都要來台，可能都不能來了。



