中媒羞辱中山女高　議員批：蕭旭岑竟檢討台灣校長及家長

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

馬英九基金會邀請陸生團來台交流，今（5日）結束9天8夜行程，但日前到台北市中山女高參訪，卻被陸媒形容成「唐僧進盤絲洞」，引起議論。對此，台北市議員許淑華說，這種行為碰觸道德底線，不僅是對台灣青年的羞辱，更反映出中國媒體對台灣社會的歧視與偏見，「面對這種外來的侮辱，萬萬沒想到前總統馬英九團隊竟然在責怪自己人」。

許淑華表示，中國憑什麼性羞辱中山女高的學生？蕭旭岑、馬英九，你們可以接受嗎？中山女高的學生以熱情接待來自中國的訪客，卻被中媒、網友惡意詆毀，用低俗、噁心的字句，言語霸凌。

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許淑華直言，這種行為碰觸道德底線，不僅是對台灣青年的羞辱，更反映出中國媒體對台灣社會的歧視與偏見，「面對這種外來的侮辱，我萬萬沒想到，前總統馬英九團隊竟然在責怪自己人」。

許淑華說，蕭旭岑選擇質疑中山女高的管理，甚至檢討家長們態度不佳，「根本是與施暴者站在一起，二次霸凌了受害的台灣學生」；她說，面對這樣中媒的不當霸凌，她全力支持中山女高發起的連署。

「校方必須挺身捍衛學生的清白！」許淑華強調，校方應主動向學生及社會說明立場，譴責詆毀言論，維護校園安全與學生的學習環境，「​學校是學生成長與學習的場域，我們必須成為他們最堅強的後盾，而不是冷漠以對」。

許淑華也點名蕭旭岑，「面對被欺負的中山女高學生，你的態度在哪裡？你應該譴責中國媒體的不當言論，絕對不是檢討台灣校長及家長」。許強調，社會各界該與被霸凌的受害者站在一起，而不是對他們漠不關心、甚至落井下石，「馬英九、蕭旭岑，請你們表明立場！台灣人民都在看著」。