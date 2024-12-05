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針對陸生團與馬龍？　陸委會：邀請單位要負責沒有指責個別學生

▲▼ 陸委會發言人梁文傑（2024.12.5） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人梁文傑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

馬英九基金會日前邀訪陸生來台，訪團成員復旦女大生受訪時恭賀「中國台北隊」奪冠，被認定傷害我方主權，因此波及邀請單位可能受行政處置，半年到5年不能邀請交流團，外界甚至認為是因為馬龍太紅，陸委會故意「殺雞儆猴」。對此，陸委會發言人梁文傑今（5）日指出，未來可能做出行政處分決定，沒有指責「個別」學生，也沒有針對馬龍，反倒是馬英九基金會「提油救火」，造成事件擴大分歧。

日前陸生團前往台中棒球場體驗棒球，被問到台灣隊拿下12強賽冠軍的感想，復旦大學學生宋思瑤說代表訪問團，對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，引起外界爭議，認為傷害台灣主權。

《東森新媒體ETtoday》記者提問，「馬英九基金會認為過於放大這名女學生受訪言論，即使有黨員、共青團身份有受過訓練，曾小受到教育說出的語言是無心之過，沒有惡意，畢竟她確實還是一名學生。目前這位復旦女大生自責落淚，本次交流團與台灣學生互動良好氛圍也受到影響，我方是否反應過當？」

梁文傑表示，陸委會沒有「指責」個別學生的發言，也能理解該名學生從小受到的教育，包括是預備黨員可能直覺反應台灣就是「中國台北」。

梁文傑進一步點出問題癥結點，「事情發生後，我們有去『提醒和警告』邀請單位，但邀請單位沒有好好處理，還是『提油救火』，事情越鬧越大，鬧到在清大校園一邊拿國旗，一邊拿五星旗，激化社會對立，因此才要處理邀請單位。」

中時記者繼續追問，「陸生團來之前有官員爆料成員有黨員、共青團身份，該起事件好比陸委會在大街上說歡迎陸生團來訪，之後又找小混混把訪客拖到暗巷先痛揍他們，來個下馬威，對照海基會秘書長羅文嘉他11月13號說可以用3個標準來檢視是否真交流？想請問副主委用匿名官員放話的方式，是否可以理解為我方政府用心良苦，想要讓陸生團增長見識，如此具有綠營特色的台灣民主制度？」

梁文傑再次強調，馬英九基金會去年邀請陸生團來台都十分平順，因此今年陸委會比照辦理，沒想到發生出人意料事件，該名學生發言造成的社會對立，「身為主管機關當然要請邀請單位要負責，沒有針那位受訪的學生。」

▲▼陸生團參訪台大，大陸金牌選手馬龍現身引圍觀。（圖／記者黃國霖攝）

▲外界認為因馬龍太紅，陸委會祭出的行政處置有針對性。（圖／記者黃國霖攝）

記者追問，「馬英九基金會也表示十分遺憾、可惜，未來包括大陸其他奧運名將樊振東、全紅嬋、潘展樂等選手明年無法來台交流，請問陸委會是否覺得可惜嗎？或認為類似交流意義不大？」

梁文傑只表示，「未來全紅嬋、樊振東奧運金牌選手來台比賽，或參加正常的體育活動，我們都很歡迎，不會因為馬英九基金會可能沒辦法邀請，他們沒機會來台灣，不會這樣，而且不會只有馬英九基金會能邀請。」

外界有聲音認為，陸委會針對陸生團發言作處分，原因是馬龍太熱門？梁文傑也說，「我想這個話有點言過其實，馬龍會熱門，這個是他還沒來之前，我們就可以預料得到。」

梁文傑也說，馬龍在桌球界的地位，如同籃球界的麥可喬丹、網球界的費德勒，台灣打桌球人口很多，馬龍個人的成就以及受歡迎程度，陸委會事先已經預料，「當初願意讓他來，就不擔心他很熱門。」
 

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